A Mazara oltre 200 ragazzi alla Festa del Ciao 2025 dell’Azione Cattolica 

28/10/2025 08:27:00

Un’esplosione di entusiasmo, colori e sorrisi ha animato la Festa del Ciao 2025, il tradizionale appuntamento dell’Azione Cattolica Ragazzi (ACR) della diocesi di Mazara del Vallo.



Il tema scelto per quest’anno – “C’è spazio per te” – ha fatto da filo conduttore a una giornata dedicata all’accoglienza, alla condivisione e alla scoperta dei propri talenti.

Oltre 200 ragazzi provenienti dalle parrocchie della diocesi si sono ritrovati in piazza della Repubblica e al Seminario Vescovile per vivere insieme giochi, laboratori creativi e attività formative. Un modo per dire, con gesti e sorrisi, che nella comunità cristiana ogni ragazzo ha un posto unico e prezioso, e che ogni sogno può trovare spazio per crescere e brillare.

Tra i momenti più emozionanti della giornata, la testimonianza di Andrea Arcarisi, giovane ingegnere meccatronico di Caltanissetta, classe 1995, che ha saputo ispirare i ragazzi con la sua storia. Arcarisi, oggi studente magistrale in Ingegneria Robotica all’Università di Pisa, è stato selezionato per il prestigioso programma di astronauta analogico presso l’Analog Astronaut Training Centre (AATC) in Polonia.



Con parole semplici e appassionate, ha raccontato il suo percorso, le difficoltà e il sogno – sempre vivo – di arrivare nello spazio: «Credete nelle vostre passioni, non smettete mai di guardare in alto», ha detto ai ragazzi, ricevendo un lungo applauso.

La giornata si è conclusa nella Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo, con la Celebrazione Eucaristica presieduta da don Giacomo Putaggio, assistente diocesano ACR. Un momento di preghiera e gratitudine che ha suggellato il senso profondo della festa: essere comunità, camminare insieme e scoprire che – davvero – c’è spazio per ciascuno.



