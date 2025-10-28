Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Religioni
28/10/2025 08:27:00

A Mazara oltre 200 ragazzi alla Festa del Ciao 2025 dell’Azione Cattolica 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761636670-0-a-mazara-oltre-200-ragazzi-alla-festa-del-ciao-2025-dell-azione-cattolica-ragazzi.jpg

Un’esplosione di entusiasmo, colori e sorrisi ha animato la Festa del Ciao 2025, il tradizionale appuntamento dell’Azione Cattolica Ragazzi (ACR) della diocesi di Mazara del Vallo.
 

Il tema scelto per quest’anno – “C’è spazio per te” – ha fatto da filo conduttore a una giornata dedicata all’accoglienza, alla condivisione e alla scoperta dei propri talenti.

Oltre 200 ragazzi provenienti dalle parrocchie della diocesi si sono ritrovati in piazza della Repubblica e al Seminario Vescovile per vivere insieme giochi, laboratori creativi e attività formative. Un modo per dire, con gesti e sorrisi, che nella comunità cristiana ogni ragazzo ha un posto unico e prezioso, e che ogni sogno può trovare spazio per crescere e brillare.

 

Tra i momenti più emozionanti della giornata, la testimonianza di Andrea Arcarisi, giovane ingegnere meccatronico di Caltanissetta, classe 1995, che ha saputo ispirare i ragazzi con la sua storia. Arcarisi, oggi studente magistrale in Ingegneria Robotica all’Università di Pisa, è stato selezionato per il prestigioso programma di astronauta analogico presso l’Analog Astronaut Training Centre (AATC) in Polonia.
 

Con parole semplici e appassionate, ha raccontato il suo percorso, le difficoltà e il sogno – sempre vivo – di arrivare nello spazio: «Credete nelle vostre passioni, non smettete mai di guardare in alto», ha detto ai ragazzi, ricevendo un lungo applauso.

La giornata si è conclusa nella Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo, con la Celebrazione Eucaristica presieduta da don Giacomo Putaggio, assistente diocesano ACR. Un momento di preghiera e gratitudine che ha suggellato il senso profondo della festa: essere comunità, camminare insieme e scoprire che – davvero – c’è spazio per ciascuno.









Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)

Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...