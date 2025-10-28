Sezioni
28/10/2025 11:00:00

Addio a Sergio Sciabica: un uomo forte, appassionato di mare e di vita

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/addio-a-sergio-sciabica-un-uomo-forte-appassionato-di-mare-e-di-vita-450.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Sergio Sciabica, di 66 anni. Nato a Marsala il 14 dicembre 1958, si è spento il 26 ottobre 2025 a Palermo.

Molto conosciuto a Mazara del Vallo e non solo, Sergio era un grande appassionato di pesca subacquea, disciplina che ha praticato con dedizione e competenza. Anche dopo l’incidente che lo costrinse su una sedia a rotelle — un’embolia gassosa da immersione — non smise mai di guardare alla vita con coraggio e dignità, diventando un esempio di forza e serenità per tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Lascia la moglie Angela, i figli Irene e Sandro con Roberta, e l’amatissimo nipotino Sergio, per il quale nutriva un affetto profondo e sincero.

La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria Agatone.
Il rito funebre sarà celebrato oggi, martedì 28 ottobre 2025 alle ore 14:30, presso la Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo.
Seguirà la sepoltura nel cimitero cittadino.


https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/marsala-addio-a-giovanna-giacalone-250.jpg

Marsala, addio a Giovanna Giacalone

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Giovanna Giacalone, vedova Licari.Donna stimata e di grande dolcezza, ha dedicato la sua vita alla famiglia, rappresentando per i suoi cari un esempio di amore, dignità e forza...