A Castelvetrano una panchina rossa per Mary Bonanno. Il video

28/10/2025 12:11:00

Una panchina rossa in memoria di Mary Bonanno e un centro d’ascolto per le donne vittime di violenza: sono le due iniziative inaugurate a Castelvetrano dall’associazione “Alleati con te”, guidata da Catia Acquesta.

Davanti la parrocchia Maria Ss. Annunziata (Badia) è stata scoperta la panchina dedicata a Mary Bonanno, uccisa dal marito lo scorso 6 giugno. Accanto, una cassetta della posta per consentire alle donne in difficoltà di lasciare messaggi d’aiuto. Alla cerimonia, presieduta da don Rino Randazzo, erano presenti la madre della vittima, Enza Costa, il sindaco Giovanni Lentini e il vicario del prefetto di Trapani.

Successivamente, nella parrocchia Santa Lucia, nel quartiere Belvedere, è stato inaugurato un centro d’ascolto per le vittime di violenza, affidato a Rosy Costa. «Chi è vittima di violenza non può rimanere in silenzio, deve chiedere aiuto», ha detto Acquesta, che ha raccontato la propria esperienza di sopravvissuta durante un incontro moderato con don Leo Di Simone, fra Volantino Verde, la commissaria Giulia Martinelli, Antonietta Proietti e l’assessore Rosalia Ventimiglia.

L’associazione “Alleati con te” ha così messo radici anche nel Trapanese, dopo la presentazione del progetto avvenuta nella chiesa degli artisti di Roma.

*****

Pastorale familiare, incontro diocesano su “Eucaristia e famiglia”

Si terrà domenica 16 novembre, a partire dalle ore 9, nell’aula “San Carlo Borromeo” del Seminario vescovile di Mazara del Vallo, l’incontro della Consulta diocesana di Pastorale familiare.

Il tema scelto per questa edizione è “Eucaristia e famiglia”. Interverranno don Antonio Carcanella, della Diocesi di Caltagirone, e il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Nel pomeriggio, spazio ai laboratori in gruppi per raccogliere proposte, bisogni e prospettive della Pastorale familiare.

L’appuntamento rientra nel percorso di ascolto e confronto promosso dalla diocesi per rafforzare la presenza delle famiglie nella vita della comunità ecclesiale. Informazioni e modalità di partecipazione sono disponibili sul sito diocesimazara.eu.



