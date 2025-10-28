Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
28/10/2025 12:11:00

A Castelvetrano una panchina rossa per Mary Bonanno. Il video

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761649883-0-a-castelvetrano-una-panchina-rossa-per-mary-bonanno-il-video.jpg

Una panchina rossa in memoria di Mary Bonanno e un centro d’ascolto per le donne vittime di violenza: sono le due iniziative inaugurate a Castelvetrano dall’associazione “Alleati con te”, guidata da Catia Acquesta.

 

Davanti la parrocchia Maria Ss. Annunziata (Badia) è stata scoperta la panchina dedicata a Mary Bonanno, uccisa dal marito lo scorso 6 giugno. Accanto, una cassetta della posta per consentire alle donne in difficoltà di lasciare messaggi d’aiuto. Alla cerimonia, presieduta da don Rino Randazzo, erano presenti la madre della vittima, Enza Costa, il sindaco Giovanni Lentini e il vicario del prefetto di Trapani.

 

Successivamente, nella parrocchia Santa Lucia, nel quartiere Belvedere, è stato inaugurato un centro d’ascolto per le vittime di violenza, affidato a Rosy Costa. «Chi è vittima di violenza non può rimanere in silenzio, deve chiedere aiuto», ha detto Acquesta, che ha raccontato la propria esperienza di sopravvissuta durante un incontro moderato con don Leo Di Simone, fra Volantino Verde, la commissaria Giulia Martinelli, Antonietta Proietti e l’assessore Rosalia Ventimiglia.

L’associazione “Alleati con te” ha così messo radici anche nel Trapanese, dopo la presentazione del progetto avvenuta nella chiesa degli artisti di Roma.

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                               *****

 

 Pastorale familiare, incontro diocesano su “Eucaristia e famiglia” 

Si terrà domenica 16 novembre, a partire dalle ore 9, nell’aula “San Carlo Borromeo” del Seminario vescovile di Mazara del Vallo, l’incontro della Consulta diocesana di Pastorale familiare.

Il tema scelto per questa edizione è “Eucaristia e famiglia”. Interverranno don Antonio Carcanella, della Diocesi di Caltagirone, e il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Nel pomeriggio, spazio ai laboratori in gruppi per raccogliere proposte, bisogni e prospettive della Pastorale familiare.

L’appuntamento rientra nel percorso di ascolto e confronto promosso dalla diocesi per rafforzare la presenza delle famiglie nella vita della comunità ecclesiale. Informazioni e modalità di partecipazione sono disponibili sul sito diocesimazara.eu.









Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)

Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...