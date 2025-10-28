Amnesty Trapani porta in città “Corti che Parlano”: due storie per i diritti umani

28/10/2025 10:16:00

Due storie intense per parlare di libertà e giustizia. Mercoledì 29 ottobre 2025, alle ore 21:00, il gruppo Amnesty International Trapani porta al Rolling Stone l’appuntamento “Corti che Parlano”, una serata di cinema e riflessione dedicata ai diritti umani.

Sul grande schermo verranno proiettati due cortometraggi scelti da Amnesty International:

, che racconta la quotidianità paradossale dei checkpoint israeliani attraverso il sogno di un giovane innamorato. Anche un gesto semplice, come attraversare una città per sposarsi, diventa una battaglia di resistenza. Il corto mette in luce con realismo e delicatezza l’assurdità delle restrizioni imposte e la forza di chi cerca, nonostante tutto, di vivere la propria vita. “250km”, il viaggio commovente di una madre e di suo figlio che, tra paura e solidarietà, percorrono chilometri di fuga trasformando la loro sofferenza in una testimonianza universale di speranza. La narrazione alterna tensione e umanità, mostrando come, in mezzo al dolore della guerra, possano nascere gesti semplici ma preziosi di sostegno reciproco.

La formula è quella di un incontro informale, lontano dai toni accademici e vicino alla vita quotidiana. Seduti al tavolo di un pub, con un piatto e un bicchiere, si potrà guardare un film e allo stesso tempo riflettere su ciò che accade nel mondo: un modo semplice ma concreto per tenere viva l’attenzione sui diritti umani.

La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione al numero 366 102 0119.

Con “Corti che Parlano”, Amnesty Trapani rinnova così il proprio impegno nel portare la cultura dei diritti sul territorio, offrendo non solo un’occasione di intrattenimento, ma un momento collettivo di consapevolezza e partecipazione.



