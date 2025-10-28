Sezioni
Cultura

Sociale
28/10/2025 17:00:00

Trapani, il Panathlon Club celebra 60 anni di attività

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/trapani-il-panathlon-club-celebra-60-anni-di-attivita-450.jpg

Il Panathlon Club di Trapani ha festeggiato i suoi 60 anni di vita con un incontro dedicato alla storia del sodalizio e al ricordo dei soci fondatori. La cerimonia si è svolta sabato scorso nella Sala Sodano del Comune di Trapani, concessa per l’occasione dall’amministrazione comunale.

 

All’iniziativa, dal titolo “Il Club e la sua storia”, hanno partecipato gli eredi dei fondatori, rappresentanti delle istituzioni, associazioni sportive e partner del club. Durante l’incontro sono intervenuti Silvana Basciano, Giovanni Basciano e Andrea Castellano, che hanno ripercorso le tappe principali della nascita e dello sviluppo del Panathlon trapanese.

 

Il presidente Roald Vento, nel suo intervento, ha ricordato la visione dei fondatori e ha illustrato le attività più recenti del club, tra cui la Settimana Europea dello Sport e diversi convegni nazionali dedicati ai temi della cultura e dell’associazionismo sportivo.

A coordinare l’incontro è stato il vicepresidente Alessandro Aiello. Il club ha ringraziato il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Virzì per la disponibilità della sala comunale. Il Panathlon Club di Trapani continua la propria attività ispirandosi al motto che da sempre lo accompagna: “Ludis Jungit” – Uniti dallo sport.









