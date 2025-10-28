Jason Momoa a Palermo, incantato dall'Opera dei Pupi di Franco Cuticchio

28/10/2025 13:20:00

Una domenica qualunque a Palermo può trasformarsi in una scena da film.

È successo il 26 ottobre, quando Jason Momoa, star di Hollywood dalle origini hawaiane, è stato avvistato tra i vicoli del centro storico, in visita al Teatro dei Pupi di Franco Cuticchio, a pochi passi da San Giovanni degli Eremiti.

L'attore, diventato famoso in tutto il mondo per aver interpretato il feroce Khal Drogo nella serie cult Game of Thrones e successivamente il supereroe Aquaman nell'universo cinematografico DC Comics, ha dimostrato ancora una volta la sua passione per le culture tradizionali e l'artigianato locale. In compagnia della compagna Adria Arjona (attrice portoricana-guatemalteca nota per Hit Man e la serie Andor), Momoa ha assistito a uno spettacolo privato della celebre tradizione siciliana, rimanendone letteralmente rapito. Con la sua inconfondibile barba folta, il fisico imponente – è alto 1,93 metri – sorriso largo e curiosità da bambino, l'attore ha seguito con attenzione la storia dei paladini di Francia, applaudendo più volte i pupari in scena. Un incontro discreto, organizzato da un'agenzia internazionale, che ha portato la star tra le marionette di legno e i suoni metallici delle spade. Alla fine, la foto di rito con Franco e Helenia Cuticchio, eredi di una tradizione che continua a incantare anche chi viene dall'altra parte del mondo.



