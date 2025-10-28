Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
28/10/2025 13:20:00

Jason Momoa a Palermo, incantato dall'Opera dei Pupi di Franco Cuticchio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/jason-momoa-a-palermo-incantato-dall-opera-dei-pupi-di-franco-cuticchio-450.jpg

Una domenica qualunque a Palermo può trasformarsi in una scena da film.

È successo il 26 ottobre, quando Jason Momoa, star di Hollywood dalle origini hawaiane, è stato avvistato tra i vicoli del centro storico, in visita al Teatro dei Pupi di Franco Cuticchio, a pochi passi da San Giovanni degli Eremiti.

L'attore, diventato famoso in tutto il mondo per aver interpretato il feroce Khal Drogo nella serie cult Game of Thrones e successivamente il supereroe Aquaman nell'universo cinematografico DC Comics, ha dimostrato ancora una volta la sua passione per le culture tradizionali e l'artigianato locale. In compagnia della compagna Adria Arjona (attrice portoricana-guatemalteca nota per Hit Man e la serie Andor), Momoa ha assistito a uno spettacolo privato della celebre tradizione siciliana, rimanendone letteralmente rapito. Con la sua inconfondibile barba folta, il fisico imponente – è alto 1,93 metri – sorriso largo e curiosità da bambino, l'attore ha seguito con attenzione la storia dei paladini di Francia, applaudendo più volte i pupari in scena. Un incontro discreto, organizzato da un'agenzia internazionale, che ha portato la star tra le marionette di legno e i suoni metallici delle spade. Alla fine, la foto di rito con Franco e Helenia Cuticchio, eredi di una tradizione che continua a incantare anche chi viene dall'altra parte del mondo.









Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)

Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...