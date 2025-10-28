Palasport, il parere legale è arrivato. Tranchida rivela: “Antonini pensava di andare..."

28/10/2025 06:00:00

Il parere legale sulla convenzione del Palasport “Ettore Daidone” è arrivato. A confermarlo è il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, a Tp24. La notizia segna un nuovo capitolo nella lunga e avvelenata vicenda che da mesi oppone il Comune di Trapani al presidente della Trapani Shark e leader del movimento politico Futuro, Valerio Antonini.

“Il parere legale è stato notificato al Comune”, ha detto il sindaco. “Non posso anticiparne il contenuto: lo stanno approfondendo gli uffici, che adotteranno gli atti conseguenti. Ma una cosa è chiara: la norma dell’articolo 5 del decreto 38/2021 è straordinaria e riservata alle società senza fini di lucro, e questo principio è stato ribadito anche nel parere”.

“Il campionato si gioca a Trapani. Non soggiacciamo a diktat”

Tranchida ha voluto rassicurare i tifosi: “C’è un provvedimento firmato da me il 14 agosto, che consente alla Trapani Shark di giocare tutto il campionato a Trapani. Questo non è mai stato messo in discussione da nessuno. La stagione non è a rischio. Ma le regole vanno rispettate: il Comune non soggiace a diktat o ultimatum di nessuno, né di Antonini né di altri”.

Il riferimento è all’ultimatum del 15 dicembre lanciato dal patron granata: entro quella data, ha detto Antonini, serve una nuova convenzione o la squadra lascerà Trapani.

Il retroscena: Antonini voleva già trasferirsi a Reggio Calabria

E qui arriva la seconda notizia: Antonini aveva già chiesto al Comune di Reggio Calabria di poter giocare lì, a fine agosto. “Il 28 agosto – ha rivelato Tranchida – il signor Antonini ha chiesto al sindaco di Reggio Calabria l’affidamento di un impianto sportivo. Il Comune gli ha risposto che esistono procedure e avvisi pubblici, e che non era possibile semplicemente ‘presentarsi con le chiavi in mano’. Francamente mi ha sorpreso: che fretta c’era, visto che due settimane prima io avevo già firmato l’atto che garantiva alla Shark di giocare tutto il campionato a Trapani?”

Una mossa che, secondo il primo cittadino, conferma “un tentativo di ricatto politico”: “Mi pare più un bluff che una scelta reale. Ma se c’è un contenzioso, ci sono le sedi civili e amministrative, non le piazze o i social. Non si scappa da Trapani per capriccio”.

Il nodo delle utenze e l’attacco a Lele Barbara

Il sindaco è tornato anche sulla questione dei 130 mila euro di utenze non pagate, contestando le parole dell’ex assessore Emanuele Barbara, oggi vicino ad Antonini: “O l’ex assessore ha perso il lume della ragione, o rischia di entrare in un vortice di falsità. Mi dicono che fu lui, insieme a un tecnico del Comune, a calcolare i consumi energetici e a pretendere la firma della famosa lettera sui costi. Ora sostiene che i calcoli erano sbagliati. Vedremo: ho chiesto una relazione scritta agli uffici”.

“Clima d’odio e di condizionamento politico”

Sul piano politico, Tranchida parla apertamente di “campagna d’odio e di ricatto politico” alimentata dal movimento Futuro: “Siamo di fronte a un’opposizione extraconsiliare che detta la linea anche a partiti nazionali. È un clima tossico, fatto di offese, insinuazioni e condizionamenti. Ma noi continuiamo a lavorare nel rispetto delle regole, con gli uffici e con le spalle larghe”.

Il quadro

Riassumendo:

È arrivato il parere legale sulla convenzione: ora la parola passa agli uffici.

sulla convenzione: ora la parola passa agli uffici. La stagione della Trapani Shark è garantita: la squadra potrà giocare tutto il campionato al Palasport.

è garantita: la squadra potrà giocare tutto il campionato al Palasport. Antonini, già il 28 agosto, aveva chiesto di trasferire la squadra a Reggio Calabria , ricevendo un rifiuto.

, ricevendo un rifiuto. Il Comune chiede il pagamento delle utenze, mentre resta da chiarire la validità della vecchia convenzione firmata quando la Shark era ancora una società dilettantistica.

Ecco il video integrale dell’intervista al sindaco Giacomo Tranchida.

Antonini ha affidato la sua replica ad una delle sue solite dirette social: "Siccome mi hanno rotto altamente il ca__o tutti quanti, e sono completamente stufo anche solo di parlare di questa gente, ho dato mandato al team di setacciare tutti i palazzetti disponibili in Sicilia. Ne abbiamo già 3 che hanno manifestato la volontà di ospitare le partite del Trapani Shark. Dal 15 dicembre, annuncio, che giocheremo la partita contro Udine fuori Trapani. È definitivo. Comunicheremo agli abbonati come funzionerà, entro quando dovranno confermare il biglietto, perché ci sarà una possibilità di convertire l'abbonamento in biglietto di volta in volta che giocheremo. Notizia definitiva". Come no...



