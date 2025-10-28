Primeggiano a Rosolini le ginnaste della Polisportiva Diavoli Rossi

28/10/2025 09:26:00

Si è concluso sabato a Rosolini (SR) il Campionato Regionale Gold Allieve A3 e B3 organizzato per la FGI dalla società Millennium Ispica. Grande soddisfazione per la Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala che ha conquistato un secondo e un terzo posto nelle gare Gold di ginnastica artistica femminile. La squadra Gold B3 formata dalle A5 Quyet Cerami, Rossella Santoro, Adele Bertolino e dalla A3 Giorgia Di Miceli, ha ottenuto un meritatissimo secondo posto, non riuscendo a ripetere le esecuzioni corrette della prima prova, cedendo il gradino più alto del podio alle agguerrite ginnaste della UNIME di Messina, che guadagnano il pass diretto per le nazionali di Riccione previste nel mese di Dicembre. Buona prova anche per la formazione Gold A3, Clara Morsello A1, Angelica Bonomo A1 e Giada Pipitone A2, che ha centrato il terzo gradino del podio, confermando la costanza di rendimento delle giovani ginnaste.

“Siamo molto orgogliosi del lavoro fatto dalle ragazze — ha commentato l’allenatrice Monica Colicchia— questi risultati ripagano l’impegno quotidiano e la passione che mettiamo in palestra". La società guarda ora alle prossime competizioni con entusiasmo e rinnovata determinazione e punta su belle prestazioni alla Zona Tecnica Sud di Pomigliano D’Arco (NA) che si terrà sabato 8 Novembre.



