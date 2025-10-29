Suv, camper e furgoni quasi in mare allo Stagnone e le auto in spiaggia a San Teodoro

29/10/2025 16:15:00

Sono scene sconcertanti quelle alle quali si assite, ogni giorno, all'interno della Riserva Naturale dello Stagnone di Marsala. Le foto di questo articolo documentano come SUV, camper e furgoni vengono portati a riva, a pochi millimetri dal mare, per agevolare le attività dei praticanti del kite surf.



Una situazione vergognosa, che dimostra – come denunciamo da tempo – come quest’area sia ormai “terra di nessuno”, altro che zona “più pulita e controllata” grazie alla presenza di chioschi e sportivi.

In piena spiaggia, come quella che vi mostriamo - si tatta di San Teodoro - si vede un'auto parcheggiata accanto ai bagnanti, mentre la sabbia, ormai compatta per le continue soste e passaggi dei veicoli, somiglia sempre più a una “soletta di cemento”. Non è raro imbattersi in parcheggi improvvisati, grigliate notturne e raduni che nulla hanno a che vedere con la tutela di un’area naturalistica protetta.

Qualche settimana fa avevamo già segnalato la presenza di una pista da skateboard, di fronte ad un chiosco, alterando l’equilibrio ambientale del luogo. Oggi mi mostriamo nelle foto, gli enormi teloni di plastica, lunghi decine di metri, che vengono stesi sulla spiaggia per sistemare corde e attrezzature dei kite.

E tutto questo avviene nell’indifferenza delle autorità competenti: nessuno vede, nessuno interviene per ripristinare il rispetto delle regole e della natura.



Ma è lecito chiedersi: in quale Riserva Naturale è consentito l’accesso con auto, camper e furgoni fino a pochi millimetri dal mare?

Un territorio che dovrebbe essere tutelato e valorizzato viene invece quotidianamente aggredito e violato, senza che il Libero Consorzio di Trapani, la Regione e il suo Dipartimento Ambientale intervengano per porre fine a questo scempio.



