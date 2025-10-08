Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Ambiente
08/10/2025 10:30:00

Marsala: "pista da skateboard" e tre statue gialle, quello che mancava allo Stagnone...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/marsala-una-pista-da-skateboard-e-tre-statue-gialle-quello-che-mancava-allo-stagnon-450.jpg

Una sorta di "pista da skateboard" o da ciclocross e tre statue gialle era quello che mancava alla Laguna dello Stagnone di Marsala.  Un’incredibile "novità" che, più che arricchire, non fa altro che deturpare la bellezza del luogo. Un obbrobrio, a due passi da una delle scuole di kite e dal chiosco "Duotone", un qualcosa davvero di imbarazzante nel cuore della Laguna.

 

A fare compagnia a questa "attrazione", come dicevamo, tre statue gialle che, insieme alla pista, formano un mix di "arte contemporanea" e disastro visivo che risulta un vero pugno nell'occhio. 

 

Una nostra lettrice, che ci ha inviato le foto, si chiede e ce lo chiediamo dalle pagine di Tp24 da tempo, come è stato possibile snaturare un luogo protetto da un simile scempio? Chi ha il compito di vigilare su questa area cosa sta facendo per fermare tutto questo? Non possiamo che essere d’accordo con lei. La Lettrice, inoltre, si interroga se questa "opera" sia stata davvero autorizzata. E se così fosse, la domanda resta: come si può permettere un abominio simile in una Riserva Naturale?

Lo Stagnone di Marsala da tempo è ormai diventanto terra di nessuno, trasformato in un parco dei divertimenti dove il rispetto per la natura sembra essere l’ultimo dei pensieri. 

 

Tra aperitivi, discoteche e strane installazioni, il paesaggio naturale sta scomparendo, lasciando spazio a una versione distorta di ciò che dovrebbe essere un luogo protetto.

 

Qui uno dei nostri approfondimenti.



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali