29/10/2025 08:59:00

Marsala: si cerca Cioco, un cane smarrito in Contrada Giardinello

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/marsala-si-cerca-cioco-un-cane-smarrito-in-contrada-giardinello-450.jpg

È scomparso martedì 28 ottobre intorno alle 19 in Contrada Giardinello a Marsala, Cioco, un cane nero di 8 anni con una macchia bianca sul petto.

La sua famiglia lo sta cercando disperatamente da ore, dopo che è scappato dal cancello di casa sparendo nel nulla. 

Cioco è un cane di taglia medio-grande, tutto nero tranne una caratteristica macchia bianca sul petto che lo rende facilmente riconoscibile. Al momento della scomparsa indossava un collare grigio anti-pulci ed è regolarmente microchippato. Il dettaglio che preoccupa maggiormente la famiglia è che Cioco non è abituato a stare fuori da solo, trovarsi improvvisamente all'aperto potrebbe averlo spaventato e disorientato. Potrebbe essere nascosto da qualche parte nella zona di Contrada Giardinello o nelle campagne circostanti, impaurito e in cerca di un riparo.

La sua famiglia chiedi a chiunque possa averlo notato o, magari, averlo messo al sicuro di contattare urgentemente Paola al numero 340 004 8689. Anche il minimo avvistamento può fare la differenza.









