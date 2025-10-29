Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
29/10/2025 21:56:00

Coppa amara per il Trapani, granata eliminati ai calci di rigore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761771316-0-coppa-amara-per-il-trapani-granata-eliminati-ai-calci-di-rigore.png

La Coppa Italia era un obiettivo per approdare direttamente ai playoff nazionali, ma il Trapani abbandona già l'obiettivo. I granata sono stati battuti ai calci di rigore dal Sorrento e lasciano anzitempo la Coppa dovendosi concentrare esclusivamente sul campionato per centrare il secondo obiettivo stagionale: i playoff.

Il Trapani ha avuto le sue occasioni contro una squadra che aveva già battuto a domicilio all'inizio della stagione. I granata erano anche passati in vantaggio al 36' del primo tempo grazie a Vazquez e poco dopo hanno anche sfiorato la rete del possibile due a zero che avrebbe indirizzato l'incontro dalla propria parte.

All'improvviso, però, il Sorrento ha accelerato, riuscendo a trovare il pareggio proprio allo scadere del primo tempo. Stramaccioni atterra un avversario in area di rigore e l'arbitro assegna la massima punizione. Il portiere Galeotti riesce a respingere la prima conclusione, ma nulla può sulla seconda, di Sabbatani e, così, all'intervallo è 1-1.

Il secondo tempo è ancora più avaro di emozioni con le due formazioni che non riescono a rendersi pericolose. Il Trapani lo fa solo alla fine, ma Grandolfo e Fischnaller in una occasione e Canotto nell'altra non finalizzano.

Per decidere la qualificata, quindi, si rendono necessari i calci di rigore e quando Galeotti para la conclusione di Santini, al terzo giro di conclusioni, il Trapani è avanti 3-2 e tutto lascia presagire alla qualificazione.

Il tracollo, però, è dietro l'angolo e Benedetti e Canotto falliscono le ultime due conclusioni, mentre il Sorrento le realizza entrambe e, alla fine, il Trapani finisce eliminato.









Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)

Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025