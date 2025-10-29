Buongiorno24 del 29 Ottobre 2025

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.
Nuovo intervento notturno della Polizia Municipale di Mazara del Vallo in Piazzetta dello Scalo, zona già al centro di polemiche per degrado e irregolarità. Il servizio, coordinato dal comandante Vincenzo Menfi e svolto con il supporto delle altre forze dell’ordine, ha previsto il blocco temporaneo degli accessi e controlli a tappeto sui mezzi adibiti al trasporto di prodotti ittici. Due conducenti sono stati sanzionati con il ritiro della patente per mancanza di assicurazione, tre mezzi risultavano senza revisione e diversi operatori sono stati multati per mancanza di Scia sanitaria e sversamento di rifiuti liquidi sulla strada. È il secondo blitz in un mese nella stessa zona, per ripristinare igiene e sicurezza nel mercato del pesce.
A Pantelleria, i Carabinieri hanno denunciato un pregiudicato di 28 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante un controllo stradale l’uomo è stato trovato con hashish e cocaina già suddivisi in dosi, e la perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di oltre cento grammi di sostanza.
Tragedia a Cefalù, dove un cittadino tedesco di 63 anni è morto annegato nella spiaggia di Mazzaforno. L’uomo è stato soccorso dal 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare. L’intervento per il recupero del corpo, in una zona impervia, è stato effettuato dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico con il supporto della Guardia Costiera e dei Carabinieri.
A Trapani, dopo quattro giorni di disagi, la condotta di Bresciana è stata finalmente riparata. L’acqua è tornata a scorrere verso la città, ma resta il paradosso: l’emergenza è stata superata solo grazie al cisternone di San Giovannello, riempito da Siciliacque come compensazione per i danni subiti.
Ancora polemiche per la Trapani Shark. Dopo l’annuncio di Valerio Antonini di voler portare la squadra a giocare fuori città, molti abbonati chiedono il rimborso, contestando la decisione di abbandonare Trapani.
A Favara, i familiari di Marianna Bello, la donna travolta dall’alluvione del 1° ottobre, hanno presentato un esposto in Procura per accertare eventuali responsabilità sulla gestione dell’allerta meteo e sulla manutenzione dei canali di scolo.
Drammatico incidente nel Messinese: un’imprenditrice di 49 anni, Mariarosa Cavò, è morta dopo essere precipitata per dieci metri con l’auto a Pace del Mela. A giugno era morto il nipote, in un altro incidente stradale.
Intanto a Palermo si discute di Finanziaria: il governo Schifani punta a ridurre il costo del lavoro. I Cinque Stelle annunciano una pioggia di emendamenti e Calenda rilancia l’idea di un commissariamento della Regione.
A Marsala, le associazioni animaliste denunciano il degrado del canile comunale: da un anno l’area per lo sgambamento dei cani è chiusa, e circa 200 animali possono uscire solo per pochi minuti a settimana grazie ai volontari. “È l’unico spazio di libertà per i nostri ospiti – dicono le associazioni – ma il Comune continua a ignorare le richieste di intervento.”
