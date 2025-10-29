Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
29/10/2025 07:15:00

Turista tedesco muore mentre fa il bagno in mare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/turista-tedesco-muore-mentre-fa-il-bagno-in-mare-450.jpg

Tragedia nel pomeriggio di martedì a Cefalù, in provincia di Palermo. Un uomo di 63 anni, di nazionalità tedesca, è morto annegato mentre si trovava in mare nei pressi della spiaggia di Mazzaforno.

 

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, purtroppo senza successo. Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

 

A causa della conformazione impervia dell’area, la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha richiesto il supporto dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Sicilia, che hanno raggiunto la spiaggia con due squadre. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, i soccorritori hanno provveduto al recupero e al trasporto della salma fino al punto in cui è potuto arrivare il carro funebre.

 

Le attività di polizia giudiziaria sono state svolte sul posto dai militari della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Cefalù, presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Cefalù.









Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)

Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...