Turista tedesco muore mentre fa il bagno in mare

29/10/2025 07:15:00

Tragedia nel pomeriggio di martedì a Cefalù, in provincia di Palermo. Un uomo di 63 anni, di nazionalità tedesca, è morto annegato mentre si trovava in mare nei pressi della spiaggia di Mazzaforno.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, purtroppo senza successo. Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

A causa della conformazione impervia dell’area, la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha richiesto il supporto dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Sicilia, che hanno raggiunto la spiaggia con due squadre. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, i soccorritori hanno provveduto al recupero e al trasporto della salma fino al punto in cui è potuto arrivare il carro funebre.

Le attività di polizia giudiziaria sono state svolte sul posto dai militari della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Cefalù, presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Cefalù.



