Valderice, macellazione abusiva in un’azienda di ovini: quattro persone denunciate

29/10/2025 13:40:00

Controlli dei Carabinieri in un’azienda di allevamento ovino a Valderice: il titolare e altre tre persone sono state denunciate per maltrattamento, uccisione e macellazione abusiva di animali.

L’intervento è stato condotto dai militari del Centro Anticrimine Natura di Palermo – distaccamento CITES di Trapani, con il supporto del personale dell’ASP di Trapani (Dipartimento Prevenzione Veterinaria) e della Polizia Locale di Valderice.

Durante il sopralluogo, i Carabinieri hanno riscontrato numerose irregolarità amministrative, tra cui il numero di capi superiore a quello dichiarato, strutture non conformi agli standard di benessere animale e mancata tracciabilità dei farmaci veterinari. Per queste violazioni sono state comminate sanzioni per circa 10 mila euro.

All’interno dell’ovile sono inoltre emerse tracce di recente macellazione clandestina, che hanno portato a ulteriori accertamenti e all’identificazione dei quattro presunti responsabili, tra cui il titolare dell’azienda e tre cittadini di nazionalità straniera.

Le indagini proseguono per chiarire l’esatta entità dell’attività illecita e verificare la destinazione delle carni macellate illegalmente.



