Alla salemitana Gaia Maria Barresi il "Premio America Giovani 2025"

Prestigioso riconoscimento per Gaia Maria Barresi, giovane dottoressa originaria di Salemi, insignita del Premio America Giovani 2025 dalla Fondazione Italia–USA, assegnato alle eccellenze tra i neolaureati italiani che si distinguono per merito accademico, talento e visione internazionale.

Barresi, 23 anni, ha conseguito lo scorso aprile la laurea magistrale in International Business and Entrepreneurship presso l’Università di Pavia, con il massimo dei voti. Durante il suo percorso formativo ha svolto progetti e attività di studio anche all’estero, in Svezia, Svizzera e Regno Unito, consolidando una preparazione di respiro internazionale.

La cerimonia ufficiale di premiazione si è tenuta il 24 ottobre a Roma, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, alla presenza di rappresentanti istituzionali, accademici e del mondo delle relazioni internazionali.

Il Premio America Giovani viene attribuito ogni anno a una selezione ristretta di laureati italiani sulla base di criteri di eccellenza, che includono il voto di laurea, la media degli esami, la rapidità nel completamento del percorso di studi e la qualità complessiva del curriculum.

Grazie a questo riconoscimento, Gaia Maria Barresi potrà inoltre frequentare gratuitamente il Master in “Leadership per le relazioni internazionali ed il Made in Italy”, promosso dalla Fondazione Italia–USA. L’obiettivo del corso è formare figure professionali capaci di promuovere il dialogo tra Italia e Stati Uniti e valorizzare le eccellenze italiane nel mondo.

Il successo della giovane salemitana è motivo di grande orgoglio per la comunità locale e per tutta la Sicilia. Dalla formazione presso il Liceo scientifico “Michele Cipolla” di Castelvetrano ai traguardi raggiunti nei più prestigiosi contesti accademici internazionali, il percorso di Gaia Maria Barresi è un esempio di talento, impegno e determinazione.



