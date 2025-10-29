Agricoltura, l'Esa finanzia 5 milioni per il ripristino delle strade extraurbane

29/10/2025 18:00:00

Interventi di ripristino, miglioramento ed efficientamento delle infrastrutture stradali extraurbane al servizio delle attività agricole siciliane: sono in arrivo 5 milioni di euro. L’Esa, Ente di Sviluppo Agricolo, ha pubblicato l’elenco dei progetti esecutivi presentati dalle amministrazioni comunali che accederanno adesso al finanziamento.

«Un’iniezione di risorse per riammodernare le strade extraurbane al servizio delle attività agricole e per cambiare il volto delle nostre campagne – ha commentato l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino – che dimostra l’attenzione del governo Schifani per la nostra agricoltura».

I comuni beneficiari del finanziamento sono: Castronovo di Sicilia, Collesano, Gangi e Prizzi (provincia di Palermo); Custonaci, Salaparuta e Salemi (Trapani); Alessandria della Rocca e Favara (Agrigento); Cerami (Enna); Librizzi, Montagnareale, Montalbano Elicona, Naso, Novara di Sicilia, Patti, Rometta, Sant’Angelo di Brolo e Ucria (città metropolitana di Messina); Maniace, Santa Maria di Licodia e Zafferana Etnea (Catania); Cassaro (Siracusa) e Ispica (Ragusa).

Nel caso in cui le economie derivanti dai ribassi d’asta lo consentano, potranno essere finanziati anche i progetti dei comuni di Alcamo (Trapani) e Reitano (Messina).



