Contributo di soldarietà in Sicilia: da 4 novembre riapre la piattaforma

29/10/2025 07:00:00

Riaprirà martedì 4 novembre alle ore 12 la piattaforma per il contributo di solidarietà, la misura del governo regionale erogata da Irfis e destinata ai cittadini siciliani in difficoltà economiche. Attraverso il portale, gli aventi diritto potranno caricare fino alle 17 del 4 dicembre il documento di disponibilità al lavoro rilasciato dai Comuni, necessario per ottenere il beneficio.

A disposizione ci sono ulteriori 10 milioni di euro, stanziati con le ultime variazioni di bilancio grazie a un emendamento del presidente della Regione, Renato Schifani.

L’Irfis conta di effettuare circa 3.000 nuovi pagamenti entro la fine di dicembre.

La scorsa settimana la società ha già erogato il contributo ad altri 845 beneficiari idonei, utilizzando le somme residue dei 30 milioni stanziati inizialmente e dell’ulteriore milione previsto con la manovra di giugno. Si tratta di aiuti che, in media, ammontano a 3.500 euro per famiglia e sono già stati accreditati sui conti correnti.

«Il mio governo – ha dichiarato Renato Schifani – ha fortemente voluto questa misura per aiutare le famiglie siciliane in condizioni di disagio. Siamo riusciti a garantire l’accesso al contributo a ulteriori beneficiari tra coloro che ne hanno fatto richiesta. Questo è il segnale che l’amministrazione regionale non intende lasciare indietro nessuno ed è in grado di rispondere con tempestività ai bisogni dei cittadini».

Anche la presidente di Irfis, Iolanda Riolo, ha sottolineato l’impegno della società: «Con l’ultimo pagamento abbiamo dato un ulteriore concreto segnale di attenzione e vicinanza alle famiglie siciliane in maggiore difficoltà. Grazie alla gestione efficiente delle somme residue e alle nuove disponibilità, siamo riusciti a raggiungere centinaia di altri soggetti. Continueremo a operare con responsabilità e trasparenza per garantire tempi rapidi e la massima efficacia nell’utilizzo delle risorse pubbliche».



