Santa Ninfa: incontro tra Sistema Impresa Trapani e amministrazione comunale

Si è svolto lo scorso 24 ottobre al Comune di Santa Ninfa un incontro tra una delegazione di Sistema Impresa Trapani e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Ferreri, insieme all’assessore allo sviluppo economico Pietro Spina.

L’appuntamento, definito da entrambe le parti “proficuo e costruttivo”, è servito per analizzare le esigenze delle imprese locali e individuare nuove strategie di collaborazione tra il mondo produttivo e le istituzioni.

Tra i temi al centro del confronto: la semplificazione amministrativa, il sostegno all’accesso al credito e ai bandi europei e regionali, la formazione professionale legata alle reali richieste del mercato del lavoro, e il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi nelle aree produttive.

“Ringraziamo il sindaco Ferreri per la disponibilità – ha dichiarato Vito Campo, presidente di Sistema Impresa Trapani –. È fondamentale mantenere un dialogo costante tra chi rappresenta le imprese e le istituzioni locali. Santa Ninfa ha un grande potenziale, che può esprimersi pienamente solo rimuovendo gli ostacoli e creando un contesto favorevole agli investimenti. Sistema Impresa è pronta a offrire supporto tecnico e consulenziale per progetti concreti.”

L’amministrazione comunale ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e la volontà di proseguire la collaborazione con l’associazione datoriale per favorire nuove opportunità di crescita economica e occupazionale sul territorio.



