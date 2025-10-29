Sezioni
Cronaca

Meteo
29/10/2025 19:42:00

Arriva il maltempo in Sicilia, domani allerta gialla

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/arriva-il-maltempo-in-sicilia-domani-allerta-gialla-450.jpg

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, giovedì 30 ottobre.
Per la giornata di domani, su tutta la Sicilia, è prevista allerta gialla.


In particolare – si legge nell’avviso n.25302 – “dalla tarda mattinata di domani e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.









