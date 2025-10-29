Sezioni
Cronaca

29/10/2025 07:58:00

Meteo Sicilia. Oggi sereno, domani arrivano vento e pioggia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761721357-0-meteo-sicilia-oggi-sereno-domani-arrivano-vento-e-pioggia.jpg

La Sicilia si prepara a un cambio di scenario dopo alcuni giorni di stabilità. Oggi, mercoledì 29 ottobre, sarà una giornata nel complesso soleggiata, ma con venti di scirocco in rinforzo che preannunciano l’arrivo di una nuova perturbazione.

 

Nelle prime ore del mattino le temperature si sono mantenute piuttosto miti: 16 gradi a Palermo e Messina, 15 a Siracusa, 14 ad Agrigento e Trapani, 13 a Catania, Caltanissetta e Ragusa, e 11 gradi a Enna.

La giornata di oggi sarà segnata da cielo sereno o poco nuvoloso, soprattutto sul settore settentrionale dell’isola. Qualche velatura alta e sottile interesserà invece le zone meridionali, con nubi in aumento nel corso della giornata ma ancora senza fenomeni di rilievo. Le temperature massime saranno comprese tra 17 e 23 gradi, con valori in aumento dalla serata per effetto dello scirocco, che farà salire anche le minime notturne.

I venti da sud si faranno via via più intensi, mentre il moto ondoso dei mari aumenterà in particolare sul Canale di Sicilia, previsto mosso entro sera.

 

Giovedì 30 ottobre: in arrivo piogge e temporali

Domani, giovedì 30 ottobre, la situazione cambierà: la pressione comincerà a calare, permettendo il passaggio di un fronte perturbato in arrivo da ovest. Secondo le previsioni di 3BMeteo, sarà una giornata a tratti instabile, con nuvolosità diffusa soprattutto sui settori centro-settentrionali, dove dalla sera sono attese piogge e rovesci anche temporaleschi.

Le temperature massime si manterranno stabili tra 17 e 24 gradi, con punte fino a 25°C a Palermo, 24 a Messina, 23 a Catania e 22 ad Agrigento.

 

Gli esperti confermano che la Sicilia dovrà affrontare una fase di maltempo intenso tra giovedì e venerdì, a causa di una depressione in arrivo dal Mediterraneo occidentale. Non si prevedono fenomeni estremi, ma si raccomanda prudenza per il possibile rinforzo dei venti e per le condizioni del mare, in particolare lungo le coste occidentali e meridionali.



