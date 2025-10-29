Sezioni
Politica
29/10/2025 16:00:00

Campobello: l'opposizione consiliare propone l'istituzione dell'Ispettore Ambientale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/campobello-l-opposizione-consiliare-propone-l-istituzione-dell-ispettore-ambientale-450.jpg

Nonostante il regolare funzionamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e la recente apertura di un’isola ecologica, la situazione ambientale nel territorio comunale di Campobello di Mazara continua a destare preoccupazione. In diverse aree periferiche e spazi pubblici si registrano ancora fenomeni di degrado e abbandono indiscriminato di rifiuti.

Per affrontare concretamente questa emergenza ambientale, i consiglieri comunali di opposizione Isabel Montalbano, Tommaso Di Maria, Liliana Catanzaro, Carla Prinzivalli e Giuseppe Fazzuni hanno presentato una mozione volta all’istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale Comunale.

 

Questa nuova figura avrebbe il compito di: vigilare sul rispetto dei regolamenti comunali in materia di rifiuti; segnalare e sanzionare comportamenti scorretti; collaborare con la Polizia Locale e con la società che gestisce il servizio di igiene urbana; informare e sensibilizzare cittadini, scuole e associazioni del territorio, promuovendo buone pratiche di tutela ambientale.

 

Secondo i promotori dell’iniziativa, la salvaguardia dell’ambiente rappresenta una priorità non più rinviabile. “L’istituzione dell’Ispettore Ambientale – spiegano – è uno strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita, rafforzare il senso civico e rendere il nostro Comune più pulito e vivibile per tutti”. La proposta, presentata il 28 ottobre 2025, sarà ora esaminata dal Consiglio comunale.









