Scuola
29/10/2025 14:22:00

Gli studenti del "Nautico" di Trapani ricercatori per un giorno con Marevivo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/gli-studenti-del-nautico-di-trapani-ricercatori-per-un-giorno-con-marevivo-450.jpg

Prosegue con entusiasmo il percorso formativo promosso dall’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”, e in particolare dal Nautico “Marino Torre”, in collaborazione con l’Associazione Marevivo, rivolto alle classi seconde e terze. Un’iniziativa che, anche quest’anno, coniuga educazione civica, sostenibilità e orientamento professionale.


Dopo un primo contatto propedeutico che ha posto le basi per le attività pratiche,  si è svolto il secondo incontro. Intitolato “Ricercatori per un giorno”, ha visto gli studenti impegnati nella pulizia della spiaggia delle Mura di Tramontana, da tempo adottata dal nostro istituto. Un gesto concreto che li ha resi cittadini attivi e consapevoli, protagonisti nella salvaguardia di un luogo simbolico e prezioso: il mare, elemento centrale del loro futuro formativo e professionale. Era presente anche il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.


L’attività si inserisce nel percorso PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), offrendo agli studenti esperienze autentiche di cittadinanza e responsabilità ambientale.
Seguirà un ultimo incontro, a completamento di un cammino che unisce scuola, territorio e impegno civile.
“Proseguiamo la nostra attività – dice la dirigente scolastica professoressa Vita D’Amico – nel segno della tradizione che vuole servire a farci evolvere nel futuro. Vogliamo dialogare con il nostro territorio e questi sono soltanto i primi segnali di un anno scolastico in cui la nostra apertura verso il mondo sarà costante e darà un contributo determinante anche alla didattica. Un sentito ringraziamento all’Associazione Marevivo per la costante dedizione alla tutela dell’ambiente marino, e complimenti ai nostri “cittadini del mare” per l’entusiasmo e la partecipazione dimostrata".

 









