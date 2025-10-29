Studenti del Pascasino - Giovanni XXIII di Marsala a Palazzo Chigi per il Premio Matteotti

29/10/2025 16:38:00

Una delegazione di studenti del Liceo Pascasino Giovanni XXIII di Marsala ha partecipato oggi, a Roma, alla cerimonia di premiazione della XXI edizione del Premio Matteotti, che si è tenuta a Palazzo Chigi.

La cerimonia è stata presieduta dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Carlo Deodato, e dalla commissione composta da Alberto Aghemo, Giovanni Belardelli, Ernesto Galli della Loggia, Adriano Monti Buzzetti Colella, Gianpaolo Romanato e Tommaso Piffer.

Per l’occasione, due studenti dell’istituto, Maria Greco e Lorenzo Giasone, hanno realizzato un video originale ispirato all’opera teatrale “Tanto vale divertirsi” di Francesco Paolo Nirchio, una delle opere premiate.

Il lavoro dei giovani marsalesi ha voluto rendere omaggio agli ideali di fratellanza tra i popoli, libertà e giustizia sociale, valori fondanti della vita e dell’impegno politico di Giacomo Matteotti.

Un’esperienza formativa e di grande valore civile per gli studenti del Pascasino, che hanno rappresentato la scuola e la città di Marsala in un contesto istituzionale di alto profilo.



