Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
29/10/2025 16:38:00

Studenti del Pascasino - Giovanni XXIII di Marsala a Palazzo Chigi per il Premio Matteotti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761753588-0-studenti-del-pascasino-giovanni-xxiii-di-marsala-a-palazzo-chigi-per-il-premio-matteotti.jpg

Una delegazione di studenti del Liceo Pascasino Giovanni XXIII di Marsala ha partecipato oggi, a Roma, alla cerimonia di premiazione della XXI edizione del Premio Matteotti, che si è tenuta a Palazzo Chigi.

La cerimonia è stata presieduta dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Carlo Deodato, e dalla commissione composta da Alberto Aghemo, Giovanni Belardelli, Ernesto Galli della Loggia, Adriano Monti Buzzetti Colella, Gianpaolo Romanato e Tommaso Piffer.

Per l’occasione, due studenti dell’istituto, Maria Greco e Lorenzo Giasone, hanno realizzato un video originale ispirato all’opera teatrale “Tanto vale divertirsi” di Francesco Paolo Nirchio, una delle opere premiate.

Il lavoro dei giovani marsalesi ha voluto rendere omaggio agli ideali di fratellanza tra i popoli, libertà e giustizia sociale, valori fondanti della vita e dell’impegno politico di Giacomo Matteotti.

Un’esperienza formativa e di grande valore civile per gli studenti del Pascasino, che hanno rappresentato la scuola e la città di Marsala in un contesto istituzionale di alto profilo.









Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)

Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025