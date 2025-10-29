Sezioni
Se ne sono andati
29/10/2025 15:21:00

Castellammare del Golfo, addio a Mariano Russo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761748325-0-castellammare-del-golfo-addio-a-mariano-russo.jpg

Castellammare del Golfo, addio a Mariano Russo: un uomo buono, allegro e profondamente legato alla sua comunità

È venuto a mancare, dopo una lunga malattia, Mariano Russo, di 78 anni.
La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione a Castellammare del Golfo, dove Mariano era conosciuto e stimato.

La moglie Rosa Vasile e le figlie Arianna e Alessia lo ricordano con parole piene d’amore:

“Un padre affettuoso e un punto di riferimento insostituibile.
Lo ricorderemo sempre per il suo spirito solare e allegro, la sua grande dedizione al lavoro e, sopra ogni cosa, l’amore incondizionato per la famiglia.
È stato anche un cittadino attivo che amava profondamente il suo paese e i suoi compaesani, contribuendo sempre con entusiasmo alla vita della comunità, anche da membro della Società Operaia.”

I funerali saranno celebrati mercoledì 29 ottobre alle ore 16:00 nella Chiesa di Sant’Antonio a Castellammare del Golfo.


