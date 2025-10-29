Finalmente torna operativa a Salemi la Protezione Civile Comunale 

29/10/2025 06:00:00

Riparte l’impegno per la sicurezza e la solidarietà nel territorio di Salemi.

Dopo un’assenza durata tre anni, torna finalmente operativo il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile della Città di Salemi (GCVPC), istituito nel 2017 e ora ricostituito per rispondere con prontezza e competenza alle esigenze del territorio.



Il gruppo, il cui rappresentante legale è il sindaco pro tempore, svolge attività esclusivamente dedicate alla protezione civile e opera senza fini di lucro. La sua missione è chiara: tutelare vite umane e animali, proteggere i beni e l’ambiente, e garantire assistenza in caso di eventi calamitosi o situazioni di emergenza.



Oltre agli interventi diretti sul campo, il GCVPC sarà impegnato in attività di prevenzione e formazione, diffondendo conoscenze sui rischi naturali e antropici e promuovendo iniziative di informazione rivolte alla popolazione.

Non mancheranno, qualora se ne presentasse la necessità, anche azioni di solidarietà, come raccolte fondi a sostegno di comunità o territori colpiti da calamità.

L’appartenenza al gruppo è aperta non solo ai cittadini italiani e dell’Unione Europea, ma anche ai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti: un segno di inclusione che rispecchia lo spirito universale del volontariato e della collaborazione civica.



Con la ricostituzione del GCVPC, Salemi ritrova un presidio fondamentale per la sicurezza e la coesione della comunità, riaffermando l’importanza del volontariato come risorsa indispensabile nella gestione delle emergenze e nella costruzione di una cittadinanza più consapevole e solidale.

Dopo un’incomprensibile assenza di ben tre anni, si ricompone così un grande vuoto con il ritorno di una civile istituzione che aveva lasciato un ottimo ricordo e di cui si avvertiva la mancanza.

A beneficio dei lettori ricordiamo che gli Organi del GCVP sono: l’Assemblea di Volontari, il Consiglio Direttivo e il Coordinatore operativo.

Il Coordinatore operativo è eletto dall’Assemblea dei Volontari e viene nominato dal sindaco per un periodo di tre anni.

Nel corso dell’Assemblea del 10 settembre scorso , colmando un vuoto non piu’ procrastinabile, sono state rinnovate le cariche del GCVP di Salemi che sono le seguenti:

Coordinatrice: Anna Rapallo Pilocane, Vice Coordinatore: Paolo Russo, Consiglieri: Salvatore Maltese, Giuseppe Placenza, Antonino Bucaria.

Il responsabile dei servizi della Protezione Civile sarà il geometra comunale Vito Scalisi.

“Sono onorata di ricoprire questo incarico, che rappresenta per me un compito di grande responsabilità”- ha dichiarato la coordinatrice Anna Rapallo Pilocane- “Essere stata scelta come coordinatore, in un gruppo formato prevalentemente da uomini, mi rende doppiamente orgogliosa. Il mio gruppo dimostra di essere avanti culturalmente e di riconoscere il valore delle persone, indipendentemente dal genere. Come donna e come membro di un’associazione che difende i diritti delle donne, ne sono particolarmente fiera. “

Ci ha anticipato in sintesi il programma che attuerà dicendo che “Il nostro obiettivo, nell’interesse della comunità, è garantire una gestione efficiente e responsabile del gruppo, puntando sulla formazione continua dei volontari, affinché siano sempre preparati, pronti e in grado di operare in sicurezza di fronte a qualsiasi emergenza. Sempre più spesso i nostri territori sono messi alla prova da eventi naturali estremi, conseguenza dei cambiamenti climatici, da terremoti e da altre situazioni impreviste. È quindi fondamentale essere pronti e mantenere la calma e la professionalità necessarie per affrontare ogni evento nel modo migliore possibile. Il nostro e’ un volontariato di nicchia. La nostra divisa deve essere sempre pronta, perché le emergenze non hanno orario, e chi sceglie di far parte della Protezione Civile deve essere sempre disponibile, con spirito di servizio.”

Le parole della coordinatrice della Protezione Civile di Salemi racchiudono l’essenza più autentica del volontariato: la disponibilità senza condizioni, la disciplina silenziosa e la dedizione totale a una causa collettiva. Definire questo impegno un “volontariato di nicchia” non significa limitarne la portata, ma riconoscerne la specificità e l’alto senso di responsabilità che richiede.



Essere pronti a intervenire in qualsiasi momento, “perché le emergenze non hanno orario”, significa vivere il volontariato non come un passatempo, ma come una scelta di vita, fatta di sacrificio e di profondo senso civico.

Dietro ogni divisa c’è una persona che mette da parte il proprio tempo libero per servire la comunità, senza aspettarsi ricompense, se non la consapevolezza di aver fatto la propria parte.

La definizione del volontariato come “la più bella storia d’amore che ognuno può scrivere” restituisce un’immagine potente: quella di un legame tra le persone, costruito sul dono e sulla fiducia reciproca.

È in questo spirito che la Protezione Civile di Salemi continua a rappresentare un punto di riferimento etico e umano per tutta la cittadinanza.

Franco Ciro Lo Re



