Scacchi: a Marsala il primo torneo siciliano "960"

29/10/2025 22:00:00

Una prima assoluta per la Sicilia quella andata in scena domenica scorsa a Marsala, dove la Lilybetana Scacchi ha ospitato nei propri locali il primo torneo siciliano di scacchi 960, una formula innovativa che rivoluziona la disposizione iniziale dei pezzi, sorteggiata di volta in volta.

L’evento, promosso dalla delegazione provinciale FSI di Trapani, guidata da Domenico Buffa, in collaborazione con l’associazione marsalese, ha visto la partecipazione di giocatori provenienti da quattro circoli della provincia. Sei i turni disputati, con partite da 12 minuti più 3 secondi di incremento, che hanno messo alla prova strategia e prontezza dei partecipanti.

A conquistare il primo posto è stato il trapanese Giulio Fontana, seguito dai marsalesi Giuseppe Pellegrino e Dario Errera. Il premio Over 50 è andato a Giacomo Bertino, mentre quello femminile a Elisa Cammarata.

Numerosa la partecipazione dei giovani atleti della Lilybetana Scacchi.

Nelle categorie giovanili si sono distinti: Samuele Fazio, primo tra gli Under 8 - Edoardo Fontana, vincitore Under 10 - Ilaria Canale, sul podio Under 12 - Richard Slesarev (Mazara), primo Under 14 - Francesco Lembo (Lilybetana), vincitore Under 16 - Nicolò Licari (Lilybetana), primo Under 18.

Il torneo è stato arbitrato da Giovanni Buffa.

«È un onore per noi avere ospitato questo torneo così particolare – ha commentato il presidente della Lilybetana Scacchi, Giuseppe Cerami – e siamo lieti che tanti dei nostri giovani tesserati abbiano partecipato con entusiasmo, presentando una squadra numerosa e competitiva».

Intanto, la società marsalese si prepara a un nuovo importante impegno: nei prossimi giorni la squadra Under 16 – composta da Simone Titone, Luigi Mancuso, Francesco Lembo e Lorenzo Montalto, e capitanata da Antonino Meo – partirà per le finali nazionali del Campionato Italiano a Squadre, in programma a Lignano Sabbiadoro dal 30 ottobre al 2 novembre.



