In memoria di Raffaele Marianella, raccolta fondi dei tifosi del Trapani per la famiglia

30/10/2025 12:03:00

La comunità trapanese si stringe attorno alla famiglia di Raffaele Marianella, l’autista tragicamente ucciso nell’agguato al pullman avvenuto nei giorni scorsi a Rieti.

I Trapanesi Granata e tutta la tifoseria del Trapani hanno lanciato una raccolta fondi per sostenere i familiari della vittima, in un gesto di solidarietà che testimonia la forza e la generosità del legame tra squadra, città e tifosi.

Chiunque voglia contribuire può effettuare una donazione tramite bonifico:

IBAN: IT85J3608105138236864636884

Intestato a: Federica Marianella

Causale: Insieme per Raffaele

Per chi non avesse la possibilità di effettuare un bonifico, sarà possibile consegnare la propria offerta domenica, in occasione della partita casalinga contro il Brescia: i Trapanesi Granata provvederanno a effettuare un unico versamento a nome dell’intera tifoseria.

È inoltre possibile donare anche tramite PayPal, al link: paypal.me/trapanesigranata.

«In questo momento difficile – scrivono i Trapanesi Granata – vogliamo fare la nostra parte. Dimostriamo ancora una volta che la nostra comunità è forte, unita e generosa. Grazie di cuore a tutti. Forza Trapani».



