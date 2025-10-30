Coppa Italia Eccellenza: Il Marsala 1912 travolge il Castellammare 4-1 - Il racconto

30/10/2025 18:00:00

Un Marsala in grande spolvero supera senza difficoltà il Castellammare e stacca il pass per il turno successivo di Coppa. Al “Nino Lombardo Angotta” finisce 4-1 per i ragazzi di Mister Chinnici, protagonisti di una prestazione autoritaria e ricca di spunti offensivi. Gli ospiti, scesi in campo con una formazione rimaneggiata e imbottita di giovani, hanno potuto fare ben poco di fronte al ritmo e alla qualità espressa dai lilibetani. Fin dalle prime battute, il Marsala ha preso in mano il pallino del gioco, spingendo con insistenza e sfiorando più volte il vantaggio. Già al 3’ i padroni di casa costruiscono una ghiotta occasione: su punizione dalla sinistra di Pace, Iddrissou svetta di testa ma manda alto da posizione favorevolissima. Poco dopo, al 9’, è lo stesso Pace a provarci dalla distanza dopo un corner, ma la conclusione si spegne sul fondo. Il Castellammare tenta una timida risposta al 12’, con un tiro da lontano che non impensierisce Scuffia, ma è solo un lampo isolato. Al 20’ il portiere ospite Motta è costretto a un intervento decisivo per evitare il gol, ma il vantaggio marsalese è solo rimandato: al 22’ D’Ancora, lesto in mischia, insacca da pochi passi per l’1-0. Il Marsala continua a spingere e al 29’ arriva il raddoppio con Miliziano, che finalizza nel migliore dei modi una bella azione partita dai piedi di Tarantino, trovando un gran tiro al volo che non lascia scampo a Motta.

Nella ripresa il copione non cambia. Dopo appena due minuti, Iddrissou viene steso in area: dal dischetto Pace è glaciale e firma il 3-0. Il Castellammare reagisce con orgoglio e al 5’ trova il gol della bandiera grazie a un pregevole colpo di tacco di Lo Bosco su azione da calcio d’angolo. La gara si accende per qualche minuto, con gli ospiti che tentano di riaprire i giochi ma vengono ben contenuti dalla retroguardia azzurra. Nel finale, dopo una girandola di cambi, è ancora Iddrissou a rendersi protagonista: prima spreca una buona occasione tirando alto al 34’, poi al 43’ chiude definitivamente i conti con un gran tiro al volo su assist di Parisi, fissando il punteggio sul 4-1. Una vittoria netta e convincente per un Marsala che ha mostrato idee chiare, buona condizione fisica e una manovra offensiva sempre più efficace. Segnali incoraggianti per mister Chinnici, che può guardare con fiducia ai prossimi impegni di campionato. In foto Iddrissou Subutan autore della quarta rete azzurra. Credits: foto Marsala 1912.



