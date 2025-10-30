30 Ottobre: accordo Xi -Trump, drone sottomarino russo, perde l'ultradestra

30/10/2025 07:09:00

E' il 30 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Debutterà sabato a Cremona e il 7 dicembre incontrerà il Napoli al Maradona. Intanto la Juve ha battuto 3 a 1 l’Udinese

• All’alba italiana, dopo due ore di colloquio con il cinese Xi, Trump ha annunciato un accordo su dazi e terre rare. Un accordo è stato raggiunto anche con la Corea del Sud (dove gli hanno regalato una corona)

• Le forze militari russe hanno sperimentato con successo un drone sottomarino chiamato Poseidon

• La mancata fornitura di microchip potrebbe mettere in serie difficoltà l’industria europea dell’auto, che è già in piena crisi. L’allarme viene dall’Acea, l’associazione europea dei costruttori

• Alle elezioni in Olanda a sorpresa l’ultradestra è stata sconfitta. Secondo gli exit poll, il primo partito è la formazione di centro-centrosinistra guidata da Rob Jetten

• Dopo essere passato da Cuba, l’uragano Melissa si è spostato verso ad Haiti, dove ha causato venti morti

• A Rio de Janeiro è salita a 138 la conta dei morti nell’operazione di polizia contro i narcotrafficanti delle favelas

• Davanti alle coste venezuelano si fa sempre più forte la presenza di navi militari Usa. Un pilota del presidente Maduro ha rifiutato 50 milioni di dollari che la Cia gli aveva offerto per consegnare agli Usa il capo dello stato venezuelano

• Gli attacchi dell’esercito israeliano che hanno interrotto la tregua per un giorno avrebbero fatto 100 morti

• La Corte dei conti ha bocciato il progetto governativo per il Ponte sullo stretto di Messina. Secondo Meloni è l’ennesima invasione di campo dei giudici



• Oggi è in programma il quarto e decisivo voto sulla riforma della giustizia. La Russa ha detto che sulla separazione delle carriere forse il gioco non vale la candela

• A Cuneo due dirigenti di una cooperativa che accoglie ragazzi autistici e disabili sono state arrestate per maltrattamenti agli ospiti

• A Firenze dieci specializzandi sono finiti sotto inchiesta perché avrebbero riempito i calendari delle visite con prenotazioni false per lavorare meno

• Nel riminese è morto in un incidente di moto il fratello di 18 anni di Andrea Delogu

• Faccia a faccia in tribunale tra Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina, che vorrebbe imporgli un tutore: la causa per il momento è stata rinviata

• Nvidia, colosso americano dei chip, ha superato i 5 mila miliardi di dollari di capitalizzazione

• L’italiana Bending Spoons ha definitivamente acquisito Aol (America on line) da Yahoo. Si parla di un affare da 2,8 miliardi di dollari

• La Fed ha tagliato di 25 punti base i tassi d’interesse negli Stati Uniti. Troppo poco per il rappresentante di Trump, che avrebbe voluto un taglio da 50 punti

• Dal 10 novembre scomparirà definitivamente il dominio di Twitter. Lo ha annunciato la nuova proprietà X Corp

• Belve, la trasmissione tornata su Rai 2, ha fatto il record di share con Maria De Filippi nell’insolita parte dell’intervistatrice

• In Australia una crocerista di 80 anni si è persa durante un’escursione su un’isola deserta, dove è stata trovata morta dopo molte ore

• Turbativa d’asta è il nuovo reato ipotizzato dalla Procura di Milano che indaga sull’urbanistica del capoluogo lombardo

• È stata arrestata la donna di 81 anni che aveva denunciato la morte per una caduta dalle scale del marito, suo coetaneo. Si è scoperto che lo aveva ucciso, probabilmente usando cocci taglienti

• A Milano sono stati sequestrati beni per 3 milioni di euro a un sospetto trafficante di droga legato alle famiglie calabresi

• I giudici di Bolzano hanno aperto un’inchiesta sulla morte della sciatrice Matilde Lorenzi: ci sarebbero due indagati

• A Reggio Calabria un arbitro di calcio e altre quattro persone sono state messe ai domiciliari per aver truccato partite di calcio sulle quali avevano scommesso

• In Serie A, oltre alla vittoria della Juventus, ieri hanno centrato il bersaglio la Roma, l’Inter e il Como. I giallorossi sono primi in classifica assieme al Napoli

• Sinner ha esordito con un successo a Parigi e spera di riconquistare presto la vetta della classifica Atp

• Dopo 175 anni la Coppa America verrà disputata senza una squadra statunitense

• Uno striscione anonimo è stato esposto a Roma per dare del traditore al calciatore Nicola Zalewski. Pare però che il tifo calcistico non c’entri

• Sono morti il ciclista tedesco Günter Haritz (77 anni) e il sassofonista napoletano James Senese (80)



Titoli

Corriere della Sera: Stop al Ponte, ira del governo

la Repubblica: Ponte sullo Stretto bocciato / Meloni: invasione dei giudici

La Stampa: Stop al Ponte di Salvini / Meloni attacca i giudici

Il Sole 24 Ore: Ponte sullo Stretto, stop di Corte Conti / Meloni: ennesima invasione dei giudici

Avvenire: Tregua di Sangue

Il Messaggero: Stipendi, segnali di ripresa

Il Giornale: I giudici sabotano il Ponte

Leggo: Raid su Gaza, più di 100 vittime

Qn: Ponte sullo Stretto bocciato / Scontro governo-Corte dei conti

Il Fatto: Anche l’Onu boccia / la riforma anti-toghe

Libero: Giustizia sotto un ponte

La Verità: La Meloni butta i giudici giù dal Ponte

Il Mattino: L’export va nonostante i dazi

il Quotidiano del Sud: «Genocidio», bufera sull’Onu

il manifesto: Capa / d’accusa

Domani: Report, le mani di FdI sul Garante / Crosetto: «Ora multate Domani»



