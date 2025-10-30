Sezioni
Cronaca
30/10/2025 16:30:00

Bambino scomparso ritrovato dai carabinieri: gli regalano anche un paio di scarpe

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-10-2025/bambino-scomparso-ritrovato-dai-carabinieri-gli-regalano-anche-un-paio-di-scarpe-450.jpg

Una storia che comincia con la paura e si conclude con un gesto di grande umanità.
A Palermo un bambino di undici anni, scomparso da casa, è stato ritrovato dai carabinieri dopo ore di apprensione. L’episodio si è trasformato in una piccola storia di solidarietà che ha commosso l’intera città.

La madre del piccolo, preoccupata, aveva lanciato l’allarme alla centrale operativa: il figlio si era allontanato da casa senza avvisare nessuno. Le pattuglie del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno avviato subito le ricerche nel centro storico, temendo il peggio anche perché il bambino soffre di alcuni problemi di salute e deve assumere regolarmente dei farmaci.

Dopo poco tempo il lieto fine: il bambino è stato rintracciato in corso Vittorio Emanuele, spaventato ma in buone condizioni.

Durante il momento di sollievo, la madre ha raccontato ai carabinieri la difficile situazione economica della famiglia e il fatto che il figlio, a scuola, subisce episodi di bullismo per via dei vestiti che indossa.

Così i militari hanno deciso di compiere un gesto semplice ma pieno di significato: si sono fermati in un negozio della zona e hanno comprato al bambino un paio di scarpe nuove.

Un piccolo dono, ma grande nel valore umano.
Un modo per dire, con i fatti, che la divisa può essere anche un simbolo di empatia, vicinanza e speranza.









