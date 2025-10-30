Marsala, viaggio nel tempo tra mito e mare: visita guidata al Baglio Anselmi

30/10/2025 08:41:00

Marsala non è soltanto vino e tramonti.

È anche la culla di una storia antichissima, che ArcheOfficina invita a riscoprire con una visita guidata al Museo Archeologico Regionale Baglio Anselmi, sul lungomare di Capo Boeo.

Accompagnati da un archeologo, i partecipanti intraprenderanno un viaggio nel tempo alla scoperta di Lilibeo, l’antica Marsala. Tra i protagonisti del percorso c’è il celebre relitto punico, unica nave da guerra cartaginese giunta fino a noi, e una ricca collezione di ceramiche, mosaici ed epigrafi che raccontano la vita quotidiana e religiosa di una città al centro del Mediterraneo. La visita approfondirà anche la topografia storica di Lilibeo, dalle necropoli alle domus, fino alle trasformazioni urbane tra età punica, romana e bizantina. Il museo, ospitato in un ex baglio ottocentesco affacciato sul mare e sulle isole dello Stagnone, regala un’esperienza che unisce archeologia e paesaggio.

L’appuntamento è alle 17.00, con una durata di circa due ore e mezza. Il biglietto intero costa 10 euro, ridotto 6 per gli under 15. La prenotazione è obbligatoria ai contatti 351 4849420 o lilibeo@archeofficina.com



