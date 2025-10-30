Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
30/10/2025 08:41:00

Marsala, viaggio nel tempo tra mito e mare: visita guidata al Baglio Anselmi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-10-2025/1761810207-0-marsala-viaggio-nel-tempo-tra-mito-e-mare-visita-guidata-al-baglio-anselmi.png

Marsala non è soltanto vino e tramonti.

È anche la culla di una storia antichissima, che ArcheOfficina invita a riscoprire con una visita guidata al Museo Archeologico Regionale Baglio Anselmi, sul lungomare di Capo Boeo.

Accompagnati da un archeologo, i partecipanti intraprenderanno un viaggio nel tempo alla scoperta di Lilibeo, l’antica Marsala. Tra i protagonisti del percorso c’è il celebre relitto punico, unica nave da guerra cartaginese giunta fino a noi, e una ricca collezione di ceramiche, mosaici ed epigrafi che raccontano la vita quotidiana e religiosa di una città al centro del Mediterraneo. La visita approfondirà anche la topografia storica di Lilibeo, dalle necropoli alle domus, fino alle trasformazioni urbane tra età punica, romana e bizantina. Il museo, ospitato in un ex baglio ottocentesco affacciato sul mare e sulle isole dello Stagnone, regala un’esperienza che unisce archeologia e paesaggio. 

L’appuntamento è alle 17.00, con una durata di circa due ore e mezza. Il biglietto intero costa 10 euro, ridotto 6 per gli under 15. La prenotazione è obbligatoria ai contatti 351 4849420 o lilibeo@archeofficina.com



Cultura | 2025-10-30 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/mimmo-jodice-e-james-senese-luce-e-lutto-250.jpg

Mimmo Jodice e James Senese: luce e lutto

Leggerezza e profondità, luce e lutto: dimensioni strane, dove forse quel tempo che scorre lo passi al setaccio e ritrovi ciò che ha segnato la tua vita in quota parte.E non si può restare estranei alla morte di due napoletani...







Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)

Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025