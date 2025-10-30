Sezioni
30/10/2025 07:00:00

Marsala: a Palazzo comunale la giovane campionessa di marcia Beatrice Luglio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-10-2025/marsala-a-palazzo-comunale-la-giovane-campionessa-di-marcia-beatrice-luglio-450.jpg

Accolta questa mattina a Palazzo comunale dal sindaco Massimo Grillo, la giovanissima atleta Beatrice Luglio, campionessa regionale di marcia e componente della Rappresentativa Siciliana, ha ricevuto il plauso dell’amministrazione cittadina per i suoi recenti successi sportivi.

Alla cerimonia erano presenti gli assessori Ignazio Bilardello, Ivan Gerardi e Gaspare Di Girolamo. Beatrice, tredicenne marsalese, era accompagnata dai genitori e dall’allenatore Angelo Badalucco, presidente dell’Associazione Atletica Leggera Sprint.

 

Sono particolarmente lieto di conoscerti – ha dichiarato il sindaco Grillo rivolgendosi alla giovane atleta – perché apprezzo la tua passione per la marcia, una disciplina molto tecnica ma che, come dice il tuo preparatore, affronti con grande naturalezza. Ti auguro nuovi successi e di continuare nello studio con la stessa determinazione”.

 

Beatrice, tesserata con la Sprint Marsala da sei anni, pratica la marcia da meno di due ma ha già collezionato risultati di rilievo: vittoria ai Regionali individuali di Siracusa, secondo posto ai Campionati regionali di Società di Palermo e terzo posto ai Regionali su Strada di Catania.

Grazie a questi risultati, lo scorso agosto è stata convocata nella Rappresentativa Siciliana in occasione del raduno di Nicolosi, confermando il suo talento e la crescita costante in una disciplina tanto impegnativa quanto affascinante.









