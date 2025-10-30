Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
30/10/2025 02:00:00

Mazara: Vincenzo Sanzo nuovo segretario generale del Comune

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-10-2025/mazara-vincenzo-sanzo-nuovo-segretario-generale-del-comune-450.jpg

 Il sindaco Salvatore Quinci ha nominato l’avvocato Vincenzo Sanzo, 45 anni, originario di Palermo, nuovo Segretario Generale del Comune di Mazara del Vallo. Sanzo, attuale Segretario Generale della Segreteria convenzionata dei Comuni di Menfi (Ag) e Montemaggiore Belsito (Pa), entrerà ufficialmente in servizio dal 1° novembre.

Subentrerà al dott. Salvatore Pignatello, che dal settembre scorso è il nuovo Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Negli ultimi due mesi Pignatello ha continuato a svolgere a scavalco le funzioni di segreteria generale anche per il Comune di Mazara.

 

La nomina dell’avvocato Sanzo è stata decisa dal sindaco Quinci al termine della procedura avviata con l’Avviso n. 68/2025 dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali, a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute e dei colloqui svolti. La scelta è stata formalizzata con la determinazione sindacale n. 204/2025, successiva all’individuazione del candidato (23 ottobre) e al provvedimento di assegnazione emanato dall’Albo nazionale il 24 ottobre.

 

Laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti all’Università di Palermo e abilitato alla professione forense, Vincenzo Sanzo è iscritto all’Albo dei Segretari comunali dal 2014 e ha già ricoperto l’incarico di Segretario generale in diversi Comuni siciliani, tra cui Menfi.

L’insediamento ufficiale del nuovo Segretario generale è previsto per lunedì 3 novembre.









