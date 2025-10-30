Trapani celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate

30/10/2025 13:08:00

Martedì 4 novembre, anche a Trapani, si terranno le celebrazioni per il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. La cerimonia ufficiale avrà luogo alle 10.00 in piazza Vittorio Veneto, davanti al Monumento ai Caduti, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, delle associazioni combattentistiche e d’Arma e di una rappresentanza di studenti.

Il programma prevede l’alzabandiera, la deposizione di una corona d’alloro, la benedizione del Vescovo di Trapani e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Durante la cerimonia sarà inoltre consegnata la Bandiera italiana all’Istituto Comprensivo “Giuseppe Montalto” di Misiliscemi. L’ammainabandiera è previsto alle 17.00.

In occasione della giornata, nell’ambito dell’iniziativa “Caserme Aperte”, sarà possibile visitare alcuni siti delle Forze Armate, tra cui la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Trapani e il 37° Stormo dell’Aeronautica Militare di Birgi.

Anche il Palazzo del Governo aprirà le porte ai cittadini: al suo interno sarà allestita una mostra di uniformi storiche, visitabile al termine della cerimonia e fino alle 18.00.



