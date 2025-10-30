Salvo Bella e l'Asp di Trapani, una precisazione

30/10/2025 15:22:00

Gentile redazione di Tp24,

mi riferisco al Vostro articolo: L'Asp di Trapani: "Salvo Bella non è stato mai lasciato da solo" e alla nota dell'Asp per fare chiarezza sulla situazione già nota e che, a fronte di queste errate informazioni, rischia di non far emergere le problematiche ad oggi vissute dai concittadini siciliani.

La prenotazione da me tentata il 17 ottobre non è mai stata finalizzata perché la data proposta per l'effettuazione dell'esame richiesto era ben successiva al termine indicatomi dal medico, per l'appunto 60 giorni che scadranno a dicembre 2025. Non si tratta pertanto di pratica rimasta in sospeso per svogliatezza o dimenticanza, ma dell'effettivo rifiuto di una data di esame non accettabile, anche in relazione alla gravità del quesito diagnostico. Soltanto a seguito della mia diffida e del successivo intervento della Presidenza della Regione, il 27 ottobre l'Asp di Trapani mi ha informato che provvederanno a comunicarmi la data del mio esame, che potrà essere quindi effettuato entro i termini richiesti dal medico. Ad oggi, comunque, ancora si tratta di frasi scritte e promesse, perché la data effettiva e la struttura ove dovrò recarmi non mi sono state rese note. Tuttavia, il mio quesito resta aperto: ma come fa la gente comune a curare la propria salute in questa giungla burocratica dove se non diffidi, se non conosci le norme, se non informi la stampa, lo sforzo massimo della pubblica amministrazione è quello di assegnarti un esame ben 4 mesi oltre la scadenza?

Grazie se vorrete dare spazio a questa precisazione.

Salvo Bella



