Trapani, continua l’azione della Polizia Locale contro l’abbandono dei rifiuti

30/10/2025 00:59:00

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia Locale di Trapani per contrastare l’abbandono dei rifiuti e tutelare l’ambiente urbano.

Durante un controllo sul territorio, gli agenti hanno sorpreso un uomo intento a scaricare rifiuti speciali in un’area periferica della città. Il veicolo utilizzato per il trasporto è risultato privo di assicurazione e di revisione, mentre il conducente, sprovvisto di patente di guida e già recidivo nel biennio, è stato immediatamente segnalato.

Il mezzo è stato sottoposto a sequestro e confiscato, come previsto dalla normativa vigente.

L’operazione rientra nell’ambito della campagna di contrasto all’abbandono dei rifiuti avviata dall’Amministrazione comunale e portata avanti con determinazione dalla Polizia Locale. Negli ultimi mesi, oltre ai controlli sul campo, gli agenti stanno utilizzando anche il drone “A tia talìu”, strumento che consente di individuare e documentare le violazioni in tempo reale.

L’obiettivo è chiaro: difendere il territorio da ogni forma di degrado ambientale, promuovere comportamenti responsabili e restituire alla città un’immagine di maggiore decoro e rispetto per l’ambiente.

“Trapani – fanno sapere dal Comando – continuerà a mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che danneggia il paesaggio, la salute pubblica e la convivenza civile. Chi inquina sarà perseguito senza sconti”.



