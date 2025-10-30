Sezioni
Se ne sono andati
30/10/2025 12:23:00

Marsala, addio a Lina Mollica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-10-2025/1761823765-0-marsala-addio-a-lina-mollica.jpg

È venuta a mancare oggi, giovedì 30 ottobre 2025, all’età di 99 anni, circondata dall’affetto dei suoi cari, Lina Mollica, vedova Caly.

La camera ardente è stata allestita presso la RSA Casa di Cura Morana, in via Trapani n. 161 a Marsala.

I funerali si terranno venerdì alle ore 11:00 nella Chiesa di San Francesco di Paola, in corso Calatafimi.

Ne danno il triste annuncio le figlie Maria Pia, Giusy e Roberta.

I familiari ringraziano quanti vorranno unirsi nel ricordo.

Il servizio funebre è gestito dall'impresa funebre Grupposo, con sede a Marsala.


