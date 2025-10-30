Marsala, addio a Lina Mollica

È venuta a mancare oggi, giovedì 30 ottobre 2025, all’età di 99 anni, circondata dall’affetto dei suoi cari, Lina Mollica, vedova Caly.
La camera ardente è stata allestita presso la RSA Casa di Cura Morana, in via Trapani n. 161 a Marsala.
I funerali si terranno venerdì alle ore 11:00 nella Chiesa di San Francesco di Paola, in corso Calatafimi.
Ne danno il triste annuncio le figlie Maria Pia, Giusy e Roberta.
I familiari ringraziano quanti vorranno unirsi nel ricordo.
Il servizio funebre è gestito dall'impresa funebre Grupposo, con sede a Marsala.