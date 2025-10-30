Marsala, Pace e Rallo tra i primi istruttori federali di Pickleball in Sicilia

30/10/2025 15:29:00

Un importante riconoscimento per il mondo dello sport siciliano. Gianluca Pace e Giada Laura Rallo di Marsala hanno recentemente conseguito la massima qualifica di Istruttore Federale di Pickleball 2° Livello rilasciata dalla Federazione Italiana Tennis Padel e Pickleball.

Con questo risultato, Gianluca Pace e Giada Laura Rallo entrano a far parte di un gruppo esclusivo di soli tre istruttori federali in tutta la Sicilia, un traguardo che testimonia la crescente diffusione e professionalità legata a questa disciplina.



Il Pickleball, sport che combina elementi di tennis, badminton e ping-pong, sta vivendo una crescita esponenziale in Italia e nel mondo grazie alla sua accessibilità e al forte spirito di comunità che lo contraddistingue.

"Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo – raccontano Gianluca Pace e Giada Laura Rallo – e di poter contribuire alla diffusione del Pickleball nella nostra regione. È uno sport che unisce generazioni e promuove uno stile di vita sano e divertente.”

Nei prossimi mesi, continuerà l' attività di formazione e promozione del Pickleball, organizzando corsi, tornei e incontri divulgativi per far conoscere questo sport anche ai neofiti.



