Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
30/10/2025 15:29:00

Marsala, Pace e Rallo tra i primi istruttori federali di Pickleball in Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/marsala-pace-e-rallo-tra-i-primi-istruttori-federali-di-pickleball-in-sicilia-450.jpg

Un importante riconoscimento per il mondo dello sport siciliano. Gianluca Pace e Giada Laura Rallo di Marsala hanno  recentemente conseguito la massima qualifica di Istruttore Federale di Pickleball 2° Livello rilasciata dalla Federazione Italiana Tennis Padel e Pickleball.

 

Con questo risultato, Gianluca Pace e Giada Laura Rallo entrano  a far parte di un gruppo esclusivo di soli tre istruttori federali in tutta la Sicilia, un traguardo che testimonia la crescente diffusione e professionalità legata a questa disciplina.


Il Pickleball, sport che combina elementi di tennis, badminton e ping-pong, sta vivendo una crescita esponenziale in Italia e nel mondo grazie alla sua accessibilità e al forte spirito di comunità che lo contraddistingue.

"Siamo  orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo – raccontano Gianluca Pace e Giada Laura Rallo  – e di poter contribuire alla diffusione del Pickleball nella nostra regione. È uno sport che unisce generazioni e promuove uno stile di vita sano e divertente.”

Nei prossimi mesi, continuerà l' attività di formazione e promozione del Pickleball, organizzando corsi, tornei e incontri divulgativi per far conoscere questo sport anche ai neofiti.

 



Sport | 2025-10-29 22:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/scacchi-a-marsala-il-primo-torneo-siciliano-960-250.jpg

Scacchi: a Marsala il primo torneo siciliano "960"

Una prima assoluta per la Sicilia quella andata in scena domenica scorsa a Marsala, dove la Lilybetana Scacchi ha ospitato nei propri locali il primo torneo siciliano di scacchi 960, una formula innovativa che rivoluziona la disposizione iniziale...







Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)