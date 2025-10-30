Sezioni
Sport
30/10/2025 14:00:00

TennisTavolo Serie B1: battuta d’arresto per la FSC Germaine Lecocq Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-10-2025/tennistavolo-serie-b1-battuta-d-arresto-per-la-fsc-germaine-lecocq-marsala-450.jpg

Seconda giornata di serie B1 da dimenticare per la FSC Germaine Lecocq TT Marsala, che torna dalla trasferta pugliese di Castellana Grotte con una sconfitta per 5-3 contro i padroni di casa della Fiaccola Studio 12. Un risultato che lascia l’amaro in bocca ai lilibetani, bravi a partire con il piede giusto ma incapaci di capitalizzare nei momenti decisivi di un match combattuto e, a tratti, stregato. La formazione allenata e guidata da Giovanni Caprì era riuscita a imporsi con autorità nei primi due singolari, grazie alle vittorie di Umberto Giardina su Carbotta (3-1) e di Eduardo Gonzalez su Coletta con lo stesso punteggio. Un avvio promettente che sembrava preludere a una giornata positiva per il team marsalese. Ma la reazione dei pugliesi non si è fatta attendere. Il forte spagnolo Pons ha prima accorciato le distanze superando Luca Bressan, poi ha imposto il pareggio battendo nettamente Giardina (3-0). È stato il momento di svolta dell’incontro: da lì in poi, l’inerzia del match è cambiata.

Il punto cruciale è arrivato nel duello tra Carbotta e Gonzalez, dove lo spagnolo della Germaine Lecocq, in una giornata opaca e lontano dai suoi standard abituali, ha ceduto in modo inaspettato al giocatore pugliese. Un passo falso che ha permesso ai padroni di casa di passare in vantaggio, complicando i piani di Caprì e dei suoi uomini. Il successo di Bressan su Coletta ha riacceso per un attimo le speranze marsalesi, ma nei due match finali Pons e Coletta hanno avuto la meglio rispettivamente su Gonzalez e Giardina, fissando il punteggio definitivo sul 5-3 per Castellana Grotte. Una sconfitta che brucia, perché arrivata dopo un avvio di campionato convincente e con la sensazione che la partita potesse prendere tutt’altra direzione. Tuttavia, in casa FSC Germaine Lecocq TT Marsala non si cercano alibi, il gruppo resta compatto e consapevole del proprio valore, determinato a trasformare questo passo falso in un punto di ripartenza.

Il progetto tecnico e le ambizioni di vertice del club rimangono intatti. “È una battuta d’arresto che deve insegnarci qualcosa - ha commentato il tecnico Giovanni Caprì - ma il cammino è lungo e la nostra squadra ha tutte le carte in regola per tornare subito a vincere”. Il campionato di Serie B1 è appena iniziato, e la voglia di riscatto del team lilibetano promette di accendere già dai prossimi incontri la rincorsa verso le zone alte della classifica.



