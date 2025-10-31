Sezioni
Cittadinanza
31/10/2025 14:00:00

Marsala: "Pista ciclabile abbandonata e pericolosa, costretti a pedalare in strada"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-10-2025/marsala-pista-ciclabile-abbandonata-e-pericolosa-costretti-a-pedalare-in-strada-450.jpg

«Sono un cittadino marsalese a cui piace, come a tanti altri, andare quotidianamente in bicicletta. Ma ormai, da noi, è diventato sempre più difficile e pericoloso».
Comincia così la lettera che Francesco, un lettore di TP24, ha inviato alla nostra redazione per denunciare le pessime condizioni della pista ciclabile di Marsala.

 

Francesco racconta che il suo percorso abituale va da Sappusi fino al porticciolo, ma il tragitto è ormai quasi impraticabile: «Il manto della pista è pieno di acqua, fango e pietre. Si rischia non solo di bucare i copertoni, ma anche di cadere, costretti a fare lo slalom per evitare le parti sporche».

 

"Basterebbe un intervento periodico di pulizia, soprattutto dopo le giornate di pioggia, per restituire sicurezza e decoro al percorso, ma niente – scrive Ftrancesco – evidentemente è troppo complicato. Da domani prenderò la strada insieme agli altri mezzi di trasporto, con tutti i rischi che ne comporta. Ma sicuramente non sarà più pericoloso che continuare a percorrere una pista ciclabile abbandonata a se stessa».

 

Il lettore conclude con un appello: «Spero che la pubblicazione di questa lettera serva almeno a sensibilizzare le istituzioni locali».

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.









