31 Ottobre: riforma della giustizia, il nucleare di Trump, tassi invariati in Europa

31/10/2025 07:03:00

E' il 31 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Con il quarto voto favorevole del Parlamento è passata la riforma della giustizia che sancisce la separazione delle carriere tra giudici e pm. La maggioranza ha festeggiato, le opposizioni protestano e tutto è rinviato al referendum che si terrà a primavera

• Trump rilancia la corsa al Nucleare. Il presidente Usa ha chiesto al Pentagono di riprendere i test atomici, una sfida a Russia e Cina

• Dalla Casa Bianca e da Pechino sono arrivati i dettagli dell’accordo sostanzialmente commerciale fra Trump e Xi Jinping. Si parla di dazi e terre rare ma non una parola sui nodi dell’Ucraina e di Taiwan

• Il Senato americano ha votato contro i dazi imposti a Canada e Brasile, un segnale anti-Trump che è stato condiviso anche da quattro rappresentanti repubblicani

• Un’inchiesta giornalistica ha rivelato che un cartello messicano della droga si sta armando con droni recuperati in Ucraina e sta addestrando i suoi Operatores Droneros

• Le sanzioni imposte dagli Usa sul gas russo stanno provocando sempre più danni all’economia ex sovietica con duri impatti sulle entrate

• A Gaza la Croce Rossa ha restituito all’esercito israeliano i corpi di due ostaggi di Hamas

• In Olanda i risultati elettorali vedono appaiati progressisti e ultradestra ma pare che sia più vicino al governo Rob Jetten, il candidato-rivelazione dei socioliberali

• In Francia sono stati arrestati altri cinque sospetti appartenenti alla banda che ha colpito al Louvre. Del colossale bottino (valutato 88 milioni di euro) però, non c’è traccia

• A Roma è stato eseguito con successo un trapianto di arteria polmonare: è il primo al mondo

• Uno squilibrato ha fatto irruzione nel pronto soccorso dell’ospedale di Asti e ha ferito con un pugno un’infermiera prima di essere arrestato

• All’Aquila si è scoperto un intero condominio con gli appartamenti spiati da webcam, Il proprietario del palazzo è sotto inchiesta

• Nell’inchiesta su Garlasco è stato indagato il padre di Andrea Sempio. Si ipotizza che abbia corrotto un giudice per salvare il figlio



• La Bce ha lasciato invariati i tassi d’interesse in Europa

• Secondo le ultime stime l’evasione fiscale in Italia ammonta a 90 miliardi l’anno

• A Oslo i bus elettrici usati in città sono stati esaminati e si è scoperto che quelli di fabbricazione cinese hanno un sistema che permette di controllarli a distanza

• A Londra, il principe Andrea, travolto dagli scandali sessuali, ha perso, per volere di re Carlo, il titolo e la possibilità di alloggiare nella dimora reale che gli era stata assegnata

• Un clochard di 21 anni a Milano è stato sorpreso mentre stendeva i suoi indumenti nel piazzale davanti al Duomo

• La prima neve ha imbiancato le località turistiche della Val di Susa

• Una grande folla di napoletani ha partecipato ai funerali di James Senese

• In occasione della commemorazione dei defunti il 2 novembre, Papa Leone XIV per la prima volta celebrerà la messa al cimitero del Verano

• L’uragano Melissa ha investito le Bahamas: 1500 persone sono state allontanate dalle loro case

• Nel Sudan devastato da una sanguinosa guerra tra fazioni è stata denunciata una nuova strage che sarebbe costata la vita ad almeno 2mila civili

• Maria Rosaria Boccia è stata indagata per interferenza nella vita privata nell’ambito dell’inchiesta sulle conversazioni riservate tra l’ex ministro Sangiuliano e la moglie

• È stata archiviata a Milano l’accusa di stupro nei confronti dfi Leonardo La Russa, figlio del presidente del Senato, e di un suo amico. I due giovani imputati restano sotto inchiesta per revenge porn

• L’ergastolo è stato chiesto al processo per l’omicidio di Nada Cella, giovane segretaria uccisa a Chiavari nel 1996, nel quale è imputata Anna Lucia Cecere

• È stata assolta perché il fatto non costituisce reato la maestra che era finita sotto inchiesta per aver fatto sesso con alcuni adolescenti minorenni

• Un gruppo di maranza-giustizieri ha aggredito a Torino un maestro elementare accusandolo di aver compiuto abusi su una bambina

• Sono finiti sotto sequestro i vigneti di un promotore finanziario, noto come il Madoff delle Langhe perché accusato di truffare i clienti

• In Serie A il Sassuolo ha vinto a Cagliari 2-1, mentre Pisa e Lazio hanno pareggiato 0-0

• Jannik Sinner ha battuto Francisco Gerundolo a Parigi ed è nei quarti. Sconfitto, invece, Lorenzo Sonego

• È scomparsa Maria Riva: aveva 100 anni ed era l’unica figlia di Marlene Dietrich



Titoli

Corriere della Sera: Giustizia, sì alla riforma tra le liti

la Repubblica: La giustizia della destra

La Stampa: Ponte, Zaia gela Salvini / Rivoluzione Giustizia

Il Sole 24 Ore: Italia e Germania, crescita ferma a zero / Lagarde: prospettive Ue ancora incerte

Avvenire: Parola alle urne

Il Messaggero: Sì alla separazione giudici-pm

Il Giornale: Giustizia è fatta

Leggo: «Riprendiamo i test nucleari»

Qn: Giustizia, sì alla riforma / Ora si va al referendum

Il Fatto: La «riforma del secolo» / cade nella piazza vuota

Libero: Vince Giorgia, brinda Silvio

La Verità: La vendetta della Corte dei conti

Il Mattino: Pm-giudici, sì a carriere separate

il Quotidiano del Sud: Quale pm? Parola ai cittadini

il manifesto: L’opera / del fantasma

Domani: Giustizia, sarà battaglia totale / Meloni punta a spaccare le toghe



