Buongiorno24, venerdì 31 ottobre: violenza sessuale a Marsala, indagini concluse

La Procura di Marsala ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a un 25enne italiano di origini colombiane, accusato di violenza sessuale e furto.

Secondo le indagini, lo scorso 21 maggio l’uomo avrebbe abusato di una donna di 50 anni, anche lei straniera, che lo aveva chiamato per aiutarla nelle pulizie di un appartamento.

Dopo l’aggressione, avrebbe rubato oggetti preziosi e un computer. L’avviso di conclusione indagini prelude quasi certamente alla richiesta di rinvio a giudizio.

A Salemi, i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 42 anni per detenzione di cocaina ai fini di spaccio.

Durante un posto di blocco, l’uomo è stato colto nel tentativo di nascondere un panetto di droga da 56 grammi all’interno dell’auto.

A Marsala, scie di sangue nel centro storico avevano fatto pensare a una rissa, ma la Polizia ha ricostruito che si è trattato di un incidente domestico: un giovane si è ferito rompendo un vetro, nessuna aggressione.

Torna a infiammarsi la politica marsalese.

Dopo la bocciatura in Consiglio comunale della delibera sulla trasformazione di Marsala Schola in Marsala Servizi, i consiglieri attaccano il sindaco Massimo Grillo:

«Un progetto senza base tecnica, visione strategica e trasparenza – scrivono – concepito solo per coprire inefficienze».

E già fa discutere a Trapani la nuova installazione “Flowers 132 (Rinascita)”, che sarà inaugurata lunedì 3 novembre alle 9.00 davanti alla Prefettura, in piazza Vittorio Veneto.

L’opera utilizza i resti dell’auto del giudice Carlo Palermo, sopravvissuto alla strage di Pizzolungo del 1985, per trasformarla in simbolo di rinascita civile.

Ma i cittadini si dividono: c’è chi parla di “ferro vecchio in piazza” e chi teme che l’opera finisca presto arrugginita e dimenticata.

Sul Ponte sullo Stretto, dopo la bocciatura della Corte dei Conti, il governo Meloni prova a smorzare i toni:

«Risponderemo punto per punto, il progetto andrà avanti», assicurano da Roma.

Le motivazioni dei giudici contabili sono attese entro fine dicembre.

Tragedia di Casteldaccia, chiusa l’inchiesta sui cinque operai morti asfissiati nella fogna il 6 maggio 2024.

Rischiano il processo sei persone tra tecnici e dirigenti di Amap e della ditta Quadrifoglio: per la Procura non furono forniti dispositivi di sicurezza né formazione adeguata.

Il presidente della Regione Renato Schifani annuncia che entro la fine dell’anno arriveranno i ristori per gli incendi del 2023: già approvato un contributo di 100 mila euro per una delle due vittime, mentre 71 richieste riguardano danni a immobili e attività agricole.

