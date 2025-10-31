Sezioni
Cronaca
31/10/2025 07:58:00

Castelvetrano: si allacciano abusivamente alla rete elettrica, denunciate sette persone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-10-2025/castelvetrano-si-allacciano-abusivamente-alla-rete-elettrica-denunciate-sette-persone-450.jpg

Due uomini e cinque donne sono state denunciate per furto aggravato dai Carabinieri di Castelvetrano. I militari, assieme al personale della società e-distribuzione hanno controllato un condominio e hanno appurato che gli indagati mediante svariate manomissioni dei contatori, hanno effettuato più allacci abusivi alla rete elettrica al fine di rubare l'energia necessaria per alimentare le proprie abitazioni. 

 

Le sette persone sono state deferite in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per furto aggravato, per il quale la società e-distribuzione sta quantificato il danno causato dall'illecita condotta.









