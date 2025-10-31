Trapani, sequestrati oltre 4.000 giocattoli di Halloween

31/10/2025 10:37:00

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Trapani alla vigilia di Halloween. I militari del Gruppo provinciale hanno sequestrato oltre 4.000 giocattoli non conformi agli standard di sicurezza e più di 200 capi d’abbigliamento contraffatti con marchi di note griffe.

L’intervento rientra nel piano di controllo contro la contraffazione e a tutela della sicurezza dei consumatori, con particolare attenzione ai più piccoli in vista della festività di Halloween.

Il sequestro è avvenuto in un’attività commerciale di Trapani, dove sono stati trovati giocattoli privi della marcatura “CE”, requisito che certifica la conformità alle norme europee. Tra i prodotti irregolari figuravano maschere, parrucche, trucchi e ciglia finte, tutti articoli potenzialmente pericolosi per la salute perché realizzati con materiali non a norma o a contatto con la pelle.

Il valore complessivo della merce sequestrata supera i 2.000 euro, ma il titolare dell’attività rischia sanzioni amministrative fino a 30.000 euro, previste dal Codice del Consumo.

Durante i controlli, le Fiamme Gialle hanno anche scoperto un banco ambulante che esponeva oltre 200 capi d’abbigliamento falsi, con loghi imitanti quelli di marchi noti come Nike, Armani, Adidas, Dolce & Gabbana e Gucci. I vestiti, di qualità inferiore rispetto agli originali, sono stati sequestrati e il venditore denunciato alla Procura della Repubblica di Trapani per commercio di prodotti contraffatti.

L’operazione, spiegano dalla Guardia di Finanza, conferma l’impegno quotidiano nel tutelare la salute dei consumatori e il mercato legale, contrastando pratiche che danneggiano sia i cittadini sia gli operatori economici onesti.



