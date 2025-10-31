Sezioni
Cronaca
31/10/2025 17:12:00

Uomo di 61 anni arrestato per violenza sessuale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-10-2025/1761927314-0-uomo-di-61-anni-arrestato-per-violenza-sessuale.jpg

 La Polizia ha arrestato un uomo di 61 anni di Capo d'Orlando con l’accusa di violenza sessuale aggravata e atti persecutori. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe approfittato della fiducia della vittima, con cui intratteneva un rapporto amichevole, per indurla a salire nella propria auto con il pretesto di ripararsi dalla pioggia.

 

Una volta all’interno del veicolo, l’uomo avrebbe bloccato le portiere, minacciato la donna e abusato di lei. Successivamente, avrebbe continuato a perseguitarla con messaggi, pedinamenti e un controllo ossessivo dei suoi spostamenti, provocandole uno stato di ansia e paura costante.

A seguito delle indagini, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, Andrea La Spada, su richiesta del procuratore Angelo Cavallo e della sostituta procuratrice Giovanna Lombardo, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.









