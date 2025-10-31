Marsala, 5,6 milioni per il nuovo terminal bus nell'ex scalo merci

31/10/2025 12:09:00

Il Comune di Marsala ha ottenuto un finanziamento di 5,6 milioni di euro dal Fondo per lo Sviluppo Urbano (FUS) per un progetto che punta a rivoluzionare la stazione ferroviaria.



Il progetto, elaborato in collaborazione con Sistemi Urbani – società del Gruppo FS – prevede la realizzazione di un terminal intermodale che integri trasporto ferroviario, bus, bici e percorsi pedonali.

L’area interessata, circa 18 mila metri quadrati, sarà completamente riqualificata con spazi verdi, stazioni di ricarica elettrica, illuminazione smart, videosorveglianza, un impianto fotovoltaico, aree bike sharing, un infopoint e parcheggi per auto e autobus di circa 4 mila metri quadrati ciascuno.

Il sindaco Massimo Grillo, di ritorno da un incontro a Roma con l’amministratore delegato di Sistemi Urbani, Matteo Colamussi, ha commentato:

“Questo nuovo investimento segna un passaggio fondamentale nel percorso di rigenerazione urbana e di innovazione dei servizi della nostra città. Marsala diventa un modello di mobilità sostenibile, integrata e moderna, capace di coniugare efficienza, tutela ambientale e qualità della vita dei cittadini”.

Il terminal rientra nel programma nazionale per la mobilità urbana sostenibile e si aggiunge agli interventi di manutenzione straordinaria della stazione ferroviaria, già avviati da RFI con un investimento di 2,3 milioni di euro e in completamento entro il 2026.

Trasporto urbano gratuito per i giovani sotto i 20 anni

Il Comune ha anche annunciato un’iniziativa a favore dei più giovani: la possibilità di richiedere un abbonamento mensile gratuito per il trasporto urbano da utilizzare nei prossimi due mesi.

L’agevolazione è riservata ai residenti di età inferiore a 20 anni con ISEE non superiore a 25 mila euro.

Le richieste devono essere inviate entro il 10 novembre tramite posta certificata (PEC). Tutte le informazioni e il modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Marsala, nella sezione “Avvisi pubblici”.

“Oltre il Silenzio”: concerto per i diritti dell’infanzia il 20 novembre

Sul fronte culturale e sociale, il Comune sostiene l’iniziativa “Oltre il Silenzio – Concerto per i Diritti Negati”, in programma il 20 novembre al Teatro Impero, in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

L’evento, organizzato dal Movimento Artistico Culturale (MAC) e dai Paninari di Marsala con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, sarà una serata di musica e solidarietà il cui incasso sarà devoluto a Save the Children per aiutare i bambini vittime di guerre e carestie, “inclusi quelli di Gaza”.

“La celebrazione di questa ricorrenza vuole ribadire l’urgenza di tutelare tutti i bambini vittime di guerre, carestie e violenze”, ha dichiarato il sindaco Massimo Grillo, aggiungendo che l’evento “rientra appieno nel programma Marsala Città della Pace, arricchito anno dopo anno”.

Sul palco del Teatro Impero, a partire dalle 21, si esibiranno numerosi artisti locali, tra cui Giovanni Gulino, Michele Pantaleo, Cico Messina, Friends Will Be Queen, I Musicanti, Vincenzo Scardino e il Coro Officina Artistica Carpe Diem. La serata sarà condotta dalla giornalista Chiara Putaggio.



