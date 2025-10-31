Mazara, via libera al nuovo regolamento sull'Urp

31/10/2025 16:14:00

"Semplificazione, digitalizzazione e accessibilità: sono queste le parole chiave con cui l'Amministrazione ha avviato il processo di istituzione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico".



Lo dichiara l'assessore comunale all'Innovazione e Smart City Gianfranco Casale, annunciando che la Giunta municipale, con deliberazione n. 156/2025 ha approvato il nuovo regolamento che fissa i caposaldi per l'URP canale di relazione diretta con i cittadini già previsto dall'art. 6 della legge 7 giugno 2000 n.150, legge quadro sulla Comunicazione pubblica.

La sede fisica dell'Urp sarà in via Carmine, in parte dei locali attualmente in uso al Distretto della Pesca, ma "viaggerà" anche sui canali web attraverso la rifunzionalizzazione dello Sportello al Cittadino, strumento acquisito con i fondi di Agenda Urbana (circa 300mila euro “Agenda Digitale” Azione 2.2.1. Servizio di realizzazione "Digitalizzazione dei processi amministrativi di diffusione di servizi digitali”) e potenziato attraverso le misure del Pnrr (circa 320mila euro -misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Decreto di approvazione n. 32-1/2022).

"L'Urp - sottolinea Casale - è un servizio pratico ed innovativo che permetterà alle cittadine e ai cittadini di accorciare le distanze con il Comune, abbattendo gli ostacoli che la burocrazia spesso pone dinnanzi ai bisogni delle persone che abitano la città. Con l'URP- aggiunge - abbiamo l'obiettivo di creare un'interfaccia fisica e digitale per un accesso diretto agli innumerevoli servizi che il Comune fornisce, ponendo al centro il benessere sia degli utenti che del personale, spesso sollecitato da istanze provenienti da troppi canali, a volte anche obsoleti".

Oltre al regolamento, sono stati già organizzati diversi incontri di coordinamento tra i vari Settori e un corso di formazione per cogliere gli ultimi aspetti normativi e organizzativi utili all'avvio del servizio. A dirigere e coordinare l'URP sarà la funzionaria comunale, dottoressa Angela Curia del 1° Settore Comunale.

L'apertura dell'Urp è prevista nelle prossime settimane. Seguiranno aggiornamenti e particolari su apertura, giorni ed orari di ricevimento dell'utenza.



