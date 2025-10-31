Droga. Cisl su maxi sequestro Marsala: "Troppo consumo tra i giovani"

Sezioni
“Esprimiamo il nostro plauso per l’imponente operazione antidroga che ha portato al maxi sequestro a largo di Marsala eseguito dalla polizia e dalle fiamme gialle. Le operazioni delle forze dell’ordine sono il primo passo nel contrasto al consumo di droga nei giovanissimi, che ci allarma e  per il quale bisogna unire le forze”. Lo afferma la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami. “Il consumo di crack tra i giovani è in forte crescita, con casi di dipendenza che iniziano già a 10 anni.  Condividiamo dunque quanto affermato dal Questore di Trapani, bisogna partire dalle scuole, dai percorsi educativi per far comprendere ai nostri giovani che la via da seguire non è la droga, che lentamente ti consuma prima socialmente poi fisicamente, ma è lo studio, l’impegno, gli esempi positivi da seguire, e soprattutto la cultura che è l’antidoto alla diffusa illegalità e violenza minorile”, conclude Badami.



Pensioni: in pagamento nel trapanese dal 3 novembre

A partire da lunedì 3 novembre, Poste Italiane avvierà in tutti i 70 uffici postali della provincia di Trapani il pagamento delle pensioni relative al mese di novembre. L’azienda invita i cittadini a organizzarsi con attenzione...







Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)