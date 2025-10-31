Droga. Cisl su maxi sequestro Marsala: "Troppo consumo tra i giovani"

31/10/2025 22:16:00

“Esprimiamo il nostro plauso per l’imponente operazione antidroga che ha portato al maxi sequestro a largo di Marsala eseguito dalla polizia e dalle fiamme gialle. Le operazioni delle forze dell’ordine sono il primo passo nel contrasto al consumo di droga nei giovanissimi, che ci allarma e per il quale bisogna unire le forze”. Lo afferma la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami. “Il consumo di crack tra i giovani è in forte crescita, con casi di dipendenza che iniziano già a 10 anni. Condividiamo dunque quanto affermato dal Questore di Trapani, bisogna partire dalle scuole, dai percorsi educativi per far comprendere ai nostri giovani che la via da seguire non è la droga, che lentamente ti consuma prima socialmente poi fisicamente, ma è lo studio, l’impegno, gli esempi positivi da seguire, e soprattutto la cultura che è l’antidoto alla diffusa illegalità e violenza minorile”, conclude Badami.



