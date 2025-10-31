Sezioni
Economia
31/10/2025 09:00:00

Pensioni: in pagamento nel trapanese dal 3 novembre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-10-2025/pensioni-in-pagamento-nel-trapanese-dal-3-settembre-450.jpg

A partire da lunedì 3 novembre, Poste Italiane avvierà in tutti i 70 uffici postali della provincia di Trapani il pagamento delle pensioni relative al mese di novembre. L’azienda invita i cittadini a organizzarsi con attenzione per evitare file e attese, ricordando le diverse modalità di riscossione disponibili.

 

Chi ha scelto l’accredito sul Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution troverà la pensione già disponibile nella stessa giornata di lunedì. In questo caso non sarà necessario recarsi allo sportello: i titolari di Carta di Debito o di Postepay Evolution potranno prelevare in contanti in qualunque momento dai 69 sportelli ATM Postamat presenti sul territorio provinciale.

 

Per favorire un accesso più ordinato e ridurre i tempi di attesa, l’azienda consiglia ai pensionati di evitare i primi giorni del mese e, se possibile, di recarsi in ufficio in tarda mattinata o nel pomeriggio.

 



